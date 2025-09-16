Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıkça Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Kudüs'te İsrail'in yayılmacılık projelerinden "Hacılar Yolu"nun açılışına katıldı. Rubio ile birlikte katıldığı etkinlikte söz alan Netanyahu, "Burası bizim şehrimiz Erdoğan" ifadesiyle skandal bir konuşmaya imza attı.Netanyahu’dan küstah çıkış: “Kudüs bizimdir” diyerek Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
KUDÜS'Ü SAHİPLENDİ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Netanyahu, "İkinci Tapınağın yıkılmasından iki bin yıl sonra geçmişimizi yeniden keşfediyor ve geleceğimizi, 2 bin yıl önceki Kudüs'e dayanarak inşa ediyoruz." dedi.
Netanyahu "Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan. Sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek. Bu nedenle [ABD] Başkanı [Donald] Trump'ın bu alandaki liderliğini de çok takdir ediyorum." diye devam etti.
TRUMP 2017'DE BÜYÜKELÇİLİĞİ TAŞIDI
ABD'de Trump yönetimi 2017 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı. Trump bu hamlesiyle Kudüs'ün statüsünün İsrail-Filistin müzakereleriyle belirlenmesi gerektiği yönündeki onlarca yıldır uygulanan Amerikan politikasından büyük bir sapma olarak ön plana çıktı.
BM ÖNCESİ SKANDAL HAMLE
Ziyaret, bu ay New York'taki Birleşmiş Milletler'de yapılacak dünya liderleri toplantısı öncesinde gerçekleşti. Toplantıda İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya ve Belçika'nın Filistin devletini resmen tanıması beklenirken İsrail bunu reddediyor.
Rubio, bu adımın İsrail'i Filistin devletinin kurulmasını engellemek için kendi eylemlerini yapmaya teşvik edeceğini söyledi.