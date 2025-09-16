PODCAST CANLI YAYIN

Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu ay düzenlenecek olan BM Liderler Zirvesi öncesi Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek Filistin’i tanımayı planlayan ülkelere mesaj verdi. Netanyahu ise Rubio ile birlikte yaptığı konuşmada “Kudüs bizimdir” dedi ve açıkça Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef gösterdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıkça Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Kudüs'te İsrail'in yayılmacılık projelerinden "Hacılar Yolu"nun açılışına katıldı. Rubio ile birlikte katıldığı etkinlikte söz alan Netanyahu, "Burası bizim şehrimiz Erdoğan" ifadesiyle skandal bir konuşmaya imza attı.

Netanyahu’dan küstah çıkış: “Kudüs bizimdir” diyerek Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

Netanyahu ve Rubio, ReutersNetanyahu ve Rubio, Reuters

KUDÜS'Ü SAHİPLENDİ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Netanyahu, "İkinci Tapınağın yıkılmasından iki bin yıl sonra geçmişimizi yeniden keşfediyor ve geleceğimizi, 2 bin yıl önceki Kudüs'e dayanarak inşa ediyoruz." dedi.

Netanyahu "Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan. Sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek. Bu nedenle [ABD] Başkanı [Donald] Trump'ın bu alandaki liderliğini de çok takdir ediyorum." diye devam etti.

Rubio ve Netanyahu, ReutersRubio ve Netanyahu, Reuters

TRUMP 2017'DE BÜYÜKELÇİLİĞİ TAŞIDI

ABD'de Trump yönetimi 2017 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı. Trump bu hamlesiyle Kudüs'ün statüsünün İsrail-Filistin müzakereleriyle belirlenmesi gerektiği yönündeki onlarca yıldır uygulanan Amerikan politikasından büyük bir sapma olarak ön plana çıktı.

BM ÖNCESİ SKANDAL HAMLE

Ziyaret, bu ay New York'taki Birleşmiş Milletler'de yapılacak dünya liderleri toplantısı öncesinde gerçekleşti. Toplantıda İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya ve Belçika'nın Filistin devletini resmen tanıması beklenirken İsrail bunu reddediyor.

Rubio, bu adımın İsrail'i Filistin devletinin kurulmasını engellemek için kendi eylemlerini yapmaya teşvik edeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlıyor, TakvimBaşkan Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlıyor, Takvim

BAŞKAN ERDOĞAN: İSRAİL SAPKIN BİR İDEOLOJİYE HİZMET ETMEKTEDİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi sonrası uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, sorularını yanıtladı ve İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'ya yönelik saldırıları hakkında şöyle konuştu:

Bir defa şunu çok açık net ortaya koyalım. İsrail, bir dine değil bir sapkın ideolojiye hizmet etmektedir. Bu özelliğini bir defa gözden geçirelim. Netanyahu ve çetesi, dünyaya sadece Siyonizm'in uyduruk masallarını anlatıyor. BM şartı, devletlerin toprak bütünlüğünü, egemen eşitliliğini ve sınırlarının zorla değiştirilmemesini emreder. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla "vadedilmiş topraklar" kavramıyla oluşturulan senaryolar, hukuken geçersiz ve meşruiyetten yoksundur. İsrail'i yönetenler kendi radikal anlayışlarını, faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Bu yönüyle Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır. Ben buna inanıyorum. İsrail, Müslümanlara, Hristiyanlara olduğu kadar Musevilere de zarar vermektedir. İsrail'in soykırımlarına karşı çıkan Musevilere kulak verdiğinizde Siyonizm'in nasıl tehlikeli bir ideoloji olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Siyonist İsrail, illa bir yerle irtibatlandırılacaksa o, terörizm ve faşizmdir. İsrail, inancımıza göre bizim peygamberlerimiz olan Hazreti Musa ve diğer peygamberlerin mübarek hatıralarını ve taşıdıkları ilahi mesajları kirletemez. İslam dünyası, peygamberlerine yönelik bu alçak saldırıya ilimle, irfanla karşılık vermelidir. İslam ülkelerinin kendi aralarında güvenlik, iş birliği, istihbarat paylaşımı ve kriz yönetimi mekanizmaları geliştirmeleri de hayati önemdedir. Ben özellikle Peygamberimizin 'Ey Allah'ın kulları kardeş olun' çağrısına uyarak kardeşliğimizi pekiştirelim diyorum.

Başkan Erdoğandan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağızBaşkan Erdoğandan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi
Borsa İstanbul
CHP'de "gırtlak" butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... "Dedikoducular" | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta 48 şüpheli adliyede! Soruşturma bir depremzedenin şikayetiyle başladı
ABD’de gündem bu araştırma: Kalıcı yaz saati 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebilir! Türkiye Berat Albayrak döneminde geçmişti
Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız" | Deprem bölgesine ekstra kontenjan
Borsa İstanbul'da "manipülasyon" soruşturması! Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı
Emekliye 18 bin 663 TL maaş: SSK BAĞKUR için yüzde 10,56 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı var mı?
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Gözleri KaraDeniz'in Asiye Ana’sı Ayten Uncuoğlu bakın aslen nereli! Tipik bir Karadeniz kadını olarak izliyoruz ama...