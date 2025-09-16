PODCAST CANLI YAYIN

Avrupa Birliği İsrail'le olan ticari anlaşmaları askıya alıyor

Avrupa Birliği’nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Verdiği röportajda, İsrail-AB Ortaklık Anlaşması kapsamındaki ticaretle ilgili hükümleri askıya alma planını doğruladı. Kallas İsrail'e karşı etkili bir planın İtalyan ve Alman hükumetleri tarafından engellendiğini, bundan dolayı bu güne kadar somut bir adım atılamadığını açıkladı.

Giriş Tarihi:
Avrupa Birliği İsrail'le olan ticari anlaşmaları askıya alıyor

AB Temsilcisi Kaja Kallas, 2024 yılında AB ile İsrail arasındaki ticaretin 42,6 milyar euro olduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 37'sinin 'tercihli ticaret' kapsamında gerçekleştiğini belirterek, "Bu adımın İsrail için ciddi bir maliyeti olacak," dedi.

AB İsrail'le anlaşmalarını sonlandırmaya hazırlanıyorAB İsrail'le anlaşmalarını sonlandırmaya hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta açıkladığı plan, çarşamba günü Komisyon tarafından resmen onaylanacak. Ancak önerinin hayata geçebilmesi için AB Konseyi'nde nitelikli çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Bu da Almanya veya İtalya gibi büyük ülkelerden en az birinin desteğini gerektiriyor.

GAZZE'DEKİ DURUM KABUL EDİLEMEZ
Şimdiye kadar bu iki ülke, İsrail'i Gazze'deki savaşın seyrini değiştirmeye zorlayacak tüm AB girişimlerini engelledi. Kallas, söz konusu ülkelerin mevcut plana karşı çıkmaları halinde 'özellikle Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğunu kabul ediyorlarsa' alternatif öneriler getirmeleri gerektiğini söyledi.

"Bu önlem Konsey'den geçer mi?" sorusuna yanıt veren Kallas, "Dışişleri Konseyi'nde çok yoğun tartışmalar yaptık. Benim tüm muhataplarıma yönelttiğim soru şu oldu: Eğer durumun son derece ciddi, felaket boyutunda ve sürdürülemez olduğu konusunda hemfikirsiniz, o hâlde bununla ilgili ne yapıyoruz? Bu önlemi desteklemiyorsanız, hangi önlemleri destekliyorsunuz? Alternatifleri ortaya koyun," dedi.

AB İsrail'le anlaşmalarını sonlandırmaya hazırlanıyorAB İsrail'le anlaşmalarını sonlandırmaya hazırlanıyor

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR

Katil İsrail pazartesi gecesi Gazze'ye yönelik ağır bir bombardıman dalgası başlattı.

ABD ve İsrail basını, İsrail ordusunun Gazze'nin tamamını ele geçirmek için kara harekatı başlattığını duyurdu.

Yoğun bombardıman ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun pazartesi günkü İsrail ziyaretinden saatler sonra başladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz salı günü yaptığı açıklamada, Gazze'nin hedef alındığı gece saldırılarının ardından "Gazze yanıyor," demişti.

İspanya’dan İsrail şirketlerine silah ambargosu! 1 milyar avroluk sözleşmeler iptalİspanya’dan İsrail şirketlerine silah ambargosu! 1 milyar avroluk sözleşmeler iptal

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi
Borsa İstanbul
CHP'de "gırtlak" butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... "Dedikoducular" | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta 48 şüpheli adliyede! Soruşturma bir depremzedenin şikayetiyle başladı
ABD’de gündem bu araştırma: Kalıcı yaz saati 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebilir! Türkiye Berat Albayrak döneminde geçmişti
Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız" | Deprem bölgesine ekstra kontenjan
Borsa İstanbul'da "manipülasyon" soruşturması! Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı
Emekliye 18 bin 663 TL maaş: SSK BAĞKUR için yüzde 10,56 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı var mı?
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Gözleri KaraDeniz'in Asiye Ana’sı Ayten Uncuoğlu bakın aslen nereli! Tipik bir Karadeniz kadını olarak izliyoruz ama...