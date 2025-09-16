Avrupa Birliği İsrail'le olan ticari anlaşmaları askıya alıyor

AB Temsilcisi Kaja Kallas, 2024 yılında AB ile İsrail arasındaki ticaretin 42,6 milyar euro olduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 37'sinin 'tercihli ticaret' kapsamında gerçekleştiğini belirterek, "Bu adımın İsrail için ciddi bir maliyeti olacak," dedi.



AB İsrail'le anlaşmalarını sonlandırmaya hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta açıkladığı plan, çarşamba günü Komisyon tarafından resmen onaylanacak. Ancak önerinin hayata geçebilmesi için AB Konseyi'nde nitelikli çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Bu da Almanya veya İtalya gibi büyük ülkelerden en az birinin desteğini gerektiriyor.

GAZZE'DEKİ DURUM KABUL EDİLEMEZ

Şimdiye kadar bu iki ülke, İsrail'i Gazze'deki savaşın seyrini değiştirmeye zorlayacak tüm AB girişimlerini engelledi. Kallas, söz konusu ülkelerin mevcut plana karşı çıkmaları halinde 'özellikle Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğunu kabul ediyorlarsa' alternatif öneriler getirmeleri gerektiğini söyledi.