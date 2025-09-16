Avrupa Birliği İsrail'le olan ticari anlaşmaları askıya alıyor

AB Temsilcisi Kaja Kallas, 2024 yılında AB ile İsrail arasındaki ticaretin 42,6 milyar euro olduğunu ve bunun yaklaşık yüzde 37'sinin 'tercihli ticaret' kapsamında gerçekleştiğini belirterek, "Bu adımın İsrail için ciddi bir maliyeti olacak," dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta açıkladığı plan, çarşamba günü Komisyon tarafından resmen onaylanacak. Ancak önerinin hayata geçebilmesi için AB Konseyi'nde nitelikli çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Bu da Almanya veya İtalya gibi büyük ülkelerden en az birinin desteğini gerektiriyor.
GAZZE'DEKİ DURUM KABUL EDİLEMEZ
Şimdiye kadar bu iki ülke, İsrail'i Gazze'deki savaşın seyrini değiştirmeye zorlayacak tüm AB girişimlerini engelledi. Kallas, söz konusu ülkelerin mevcut plana karşı çıkmaları halinde 'özellikle Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğunu kabul ediyorlarsa' alternatif öneriler getirmeleri gerektiğini söyledi.
"Bu önlem Konsey'den geçer mi?" sorusuna yanıt veren Kallas, "Dışişleri Konseyi'nde çok yoğun tartışmalar yaptık. Benim tüm muhataplarıma yönelttiğim soru şu oldu: Eğer durumun son derece ciddi, felaket boyutunda ve sürdürülemez olduğu konusunda hemfikirsiniz, o hâlde bununla ilgili ne yapıyoruz? Bu önlemi desteklemiyorsanız, hangi önlemleri destekliyorsunuz? Alternatifleri ortaya koyun," dedi.
İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜYOR
Katil İsrail pazartesi gecesi Gazze'ye yönelik ağır bir bombardıman dalgası başlattı.
ABD ve İsrail basını, İsrail ordusunun Gazze'nin tamamını ele geçirmek için kara harekatı başlattığını duyurdu.
Yoğun bombardıman ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun pazartesi günkü İsrail ziyaretinden saatler sonra başladı.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz salı günü yaptığı açıklamada, Gazze'nin hedef alındığı gece saldırılarının ardından "Gazze yanıyor," demişti.