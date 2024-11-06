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Mısır’da askeri helikopter düştü! İki subay hayatını kaybetti

Mısır ordusu, Süveyş kentinin Eş-Şalufa bölgesinde eğitim helikopterinin teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu iki subayın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 00:56 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 00:56
Mısır’da askeri helikopter düştü! İki subay hayatını kaybetti

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Mısır ordusu, ülkenin doğu bölgesinde meydana gelen bir olayda, teknik arıza nedeniyle eğitim helikopterinin düşmesi sonucu iki subayın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eş-Şalufa bölgesinde eğitim helikopteri düştü (Fotoğraf: AA)Eş-Şalufa bölgesinde eğitim helikopteri düştü (Fotoğraf: AA)

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin eğitim faaliyeti esnasında Süveyş kentinin Eş-Şalufa bölgesinde bir helikopterin "teknik arıza" nedeniyle düştüğü vurgulandı.

Düşen helikopterdeki iki subayın yaşamını yitirdiği kaydedilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

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