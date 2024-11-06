Mısır’da askeri helikopter düştü! İki subay hayatını kaybetti

Mısır ordusu, ülkenin doğu bölgesinde meydana gelen bir olayda, teknik arıza nedeniyle eğitim helikopterinin düşmesi sonucu iki subayın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin eğitim faaliyeti esnasında Süveyş kentinin Eş-Şalufa bölgesinde bir helikopterin "teknik arıza" nedeniyle düştüğü vurgulandı.
Düşen helikopterdeki iki subayın yaşamını yitirdiği kaydedilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.