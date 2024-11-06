Mısır’da askeri helikopter düştü! İki subay hayatını kaybetti

Mısır ordusu, ülkenin doğu bölgesinde meydana gelen bir olayda, teknik arıza nedeniyle eğitim helikopterinin düşmesi sonucu iki subayın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eş-Şalufa bölgesinde eğitim helikopteri düştü (Fotoğraf: AA)

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin eğitim faaliyeti esnasında Süveyş kentinin Eş-Şalufa bölgesinde bir helikopterin "teknik arıza" nedeniyle düştüğü vurgulandı.

Düşen helikopterdeki iki subayın yaşamını yitirdiği kaydedilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.