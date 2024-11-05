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Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın fişini çekti! Yerine Dışişleri Bakanı Katz'ı atadı

Son dakika haberleri... Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ı görevden aldı. Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi. Öte yandan Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, "Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 21:08 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 21:36
Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant’ın fişini çekti! Yerine Dışişleri Bakanı Katz’ı atadı

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Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Galant'ın görevden alındığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant (AA)İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant (AA)

Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz (AA)Dışişleri Bakanı Yisrael Katz (AA)

Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi.

Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın fişini çekti (AA)Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın fişini çekti (AA)

Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.

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