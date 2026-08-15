Rusya'dan Odessa, Yujnıy ve İzmail Limanları'na İHA saldırısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik uzun menzilli insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıların sürdürüldüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa, Yujnıy ve İzmail limanlarında Ukrayna ordusu için kullanılan çeşitli hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

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Dün akşam Yujnıy Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanılan akaryakıt ve madeni yağ deposunun vurulduğu aktarılan açıklamada, Odessa Limanı'nda ise askeri yük taşıyan gemilere kılavuzluk etmekte kullanılan bir devriye botunun hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca gece, askeri yük ve yakıtın depolanması, yüklenmesi ve taşınması amacıyla kullanılan İzmail Limanı altyapısı ile Odessa Limanı'ndaki askeri teçhizat deposunun vurulduğu ifade edildi.

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