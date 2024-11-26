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Netanyahu yalvardı Fransa koruma altına aldı! Tutuklama emrinin uygulanmaması için dokunulmazlık

UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emri sonrası Netanyahu'ya Fransa'dan koruma kalkanı geldi. Netanyahu, Paris hükümetinin kararı uygulamaması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. Macron görüşmede Netanyahu'ya, Fransa'nın uluslararası hukuku uygulayacağını belirtti ve hakimin, devlet başkanlarına dokunulmazlık tanıyabileceğini ifade etti.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 23:31 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 23:44
Netanyahu yalvardı Fransa koruma altına aldı! Tutuklama emrinin uygulanmaması için dokunulmazlık

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama emrini Paris hükümetinin uygulamaması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştüğü belirtildi.

Netanyahu, Fransa'nın kendisi hakkındaki UCM kararını uygulamaması için Macron'la konuştu (AA)Netanyahu, Fransa'nın kendisi hakkındaki UCM kararını uygulamaması için Macron'la konuştu (AA)

RMC radyosunun haberine göre, Macron ve Netanyahu, UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama emrine ilişkin geçen hafta telefonda görüştü.

Netanyahu'nun telefonda öfkesini dile getirirken, Fransa'nın Mahkemenin ilgili kararını uygulamamasını istedi.

Netanyahu, Fransa'nın kendisi hakkındaki UCM kararını uygulamaması için Macron'la konuştu (AA)Netanyahu, Fransa'nın kendisi hakkındaki UCM kararını uygulamaması için Macron'la konuştu (AA)

KATİLE DOKUNULMAZLIK

Bu konuda Macron'dan resmi olarak bir açıklama gelmese de RMC'nin farklı kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Macron görüşmede Netanyahu'ya, Fransa'nın uluslararası hukuku uygulayacağını belirtti ve hakimin, devlet başkanlarına dokunulmazlık tanıyabileceğini ifade etti.

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Netanyahu, Fransa'nın kendisi hakkındaki UCM kararını uygulamaması için Macron'la konuştu (AA)Netanyahu, Fransa'nın kendisi hakkındaki UCM kararını uygulamaması için Macron'la konuştu (AA)

Fransa Başbakanı Michel Barnier, bugün Meclis'te yaptığı açıklamalarda, UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin, "Fransa'nın uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacağını" belirtmişti.

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