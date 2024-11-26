Netanyahu yalvardı Fransa koruma altına aldı! Tutuklama emrinin uygulanmaması için dokunulmazlık

Netanyahu, Fransa'nın kendisi hakkındaki UCM kararını uygulamaması için Macron'la konuştu (AA) RMC radyosunun haberine göre, Macron ve Netanyahu, UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama emrine ilişkin geçen hafta telefonda görüştü.

Netanyahu, Fransa'nın kendisi hakkındaki UCM kararını uygulamaması için Macron'la konuştu (AA)



KATİLE DOKUNULMAZLIK



Bu konuda Macron'dan resmi olarak bir açıklama gelmese de RMC'nin farklı kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Macron görüşmede Netanyahu'ya, Fransa'nın uluslararası hukuku uygulayacağını belirtti ve hakimin, devlet başkanlarına dokunulmazlık tanıyabileceğini ifade etti.

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.