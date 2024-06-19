Netanyahu hükümeti dağılıyor mu? Katliamın ortağından katil başbakana rest | O yasa ortalığı karıştırdı

İsrail hükümetinde koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin dağılmasının an meselesi olduğunu belirtti.

NETANYAHU'NUN PARTİSİNE AĞIR ELEŞTİRİLER

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Şas yetkilileri İsrail meclisinde, "Haham Yasası" taslağını geri çekmesinin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'ne şiddetli eleştiriler yöneltmeye başladı.

HÜKÜMETİN DAĞILMASI AN MESELESİ

Habere göre, Şas Partisi, İsrail hükümetinin dağılmasının an meselesi olduğu uyarısında bulundu ve söz konusu yasa taslağının geri çekilmesine yanıt olarak atılacak adımları ele alacağını bildirdi.