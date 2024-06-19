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Netanyahu hükümeti dağılıyor mu? Katliamın ortağından katil başbakana rest | O yasa ortalığı karıştırdı

İsrail'de savaş kabinesinin dağılmasının ardından gözler hükümete çevrildi. İsrail'in en sağcı hükümeti olarak nitelendiren koalisyonun zor durumda olduğu belirtildi. Koalisyon ortağı aşırı dindar Şas Partisi, Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin dağılmasının an meselesi olduğunu açıkladı. Şas’ın lideri Deri, Netanyahu'yu kontrolü kaybetmekle suçladı.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 17:56 Güncelleme 19 Haziran 2024, 17:57
Netanyahu hükümeti dağılıyor mu? Katliamın ortağından katil başbakana rest | O yasa ortalığı karıştırdı

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İsrail hükümetinde koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin dağılmasının an meselesi olduğunu belirtti.

NETANYAHU'NUN PARTİSİNE AĞIR ELEŞTİRİLER

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Şas yetkilileri İsrail meclisinde, "Haham Yasası" taslağını geri çekmesinin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'ne şiddetli eleştiriler yöneltmeye başladı.

HÜKÜMETİN DAĞILMASI AN MESELESİ

Habere göre, Şas Partisi, İsrail hükümetinin dağılmasının an meselesi olduğu uyarısında bulundu ve söz konusu yasa taslağının geri çekilmesine yanıt olarak atılacak adımları ele alacağını bildirdi.

KONTROL KAYBEDİLDİ

Başbakan Netanyahu ile Şas'ın lideri Haham Aryeh Deri arasında dün akşam "zor" bir telefon görüşmesi gerçekleştiğine yer verilen haberde, Deri'in Netanyahu'yu koalisyonun kontrolünü kaybetmekle ve hükümetini Haredi halkı (Ultra Ortodoks Yahudiler) için zararlı olmaya başlamakla suçladığı aktarıldı.

Netanyahu, Haham Yasası taslağını mecliste ilk okumada oylamadan önce, lehine çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gündemden geri çekmişti.

AŞIRI SAĞ, YASAYA KARŞI ÇIKIYOR

Söz konusu yasa tasarısı, kentlerdeki hahamları atama yetkisinin yerel makamlardan Şas Partisi'nden Michael Malchieli bakanlığındaki Din Hizmetleri Bakanlığı'na devredilmesini öngörüyor.

Ancak Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir başkanlığındaki aşırı sağcı Yahudi Gücü ile Likud partileri söz konusu yasa tasarısına karşı çıkıyor.

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