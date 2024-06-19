ABD’de OHAL! New Mexico’daki yangında 7 bin 800 kişi evini terk etmek zorunda kaldı

ABD'nin New Mexico eyaletinin Ruidoso köyü çevresinde dün başlayan ve hızla yayılan orman yangınları nedeniyle bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
ABD'nin New Mexico eyaletinin Ruidoso köyü çevresinde dün başlayan ve hızla yayılan orman yangınları nedeniyle bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
7 BİN 800 KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ
Ruidoso yakınlarında birleşen iki yangında bir kişi hayatını kaybederken bölgede 7 bin 800 kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.
New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Ruidoso ve komşu yerleşim yerlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Bölgeye ilave Ulusal Muhafız birlikleri sevk edildiği bildirildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Grisham, 500'den fazla yapının hasar gördüğü yangınlarda bir kişinin ise hayatını kaydettiğini belirtti.
Vali Grisham, iki yangının toplam 80 kilometrekareden fazla ormanlık alanı kül ettiğini ifade etti.
Yangınlar sebebiyle bölgenin büyük bir bölümünün elektriği güvenlik nedeniyle kesildi.
Bölgeye 121 kilometre uzaklıktaki Roswell şehrinde çok sayıda tahliye merkezi kuruldu.
Yangınların sebebi henüz netlik kazanmazken, insan kaynaklı olduğundan şüpheleniliyor.