ABD’de OHAL! New Mexico’daki yangında 7 bin 800 kişi evini terk etmek zorunda kaldı

ABD 'nin New Mexico eyaletinin Ruidoso köyü çevresinde dün başlayan ve hızla yayılan orman yangınları nedeniyle bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

7 BİN 800 KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Ruidoso yakınlarında birleşen iki yangında bir kişi hayatını kaybederken bölgede 7 bin 800 kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Ruidoso ve komşu yerleşim yerlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Bölgeye ilave Ulusal Muhafız birlikleri sevk edildiği bildirildi.