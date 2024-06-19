Havalimanı güvenliği hayatının şokunu yaşadı! Kadın yolcunun bagajında kendi kalbi çıktı | Jessica Manning’in hayat hikayesi yürekleri burktu





BAĞIŞLADI ANCAK GERİ GÖNDERDİLER

Kalbini araştırmacılarına bağışlamasına rağmen, 10 ay sonra ihtiyaç kalmadığı için geri gönderildiğini söyleyen Manning, o günden itibaren kalbini sakladığını ifade etti.





HAYAT HİKAYESİ YÜREKLERİ BURUKTU

30 yaşındaki Jessica Manning'in hayat hikayesi ise yürekleri burktu. .ocukluğunda üç kez açık kalp ameliyatı geçirdi. 19 yaşımdayken kalp yetmezliği yaşayan Manning, üç yaşında geçirdiği ameliyat nedeniyle 22 yaşında karaciğer yetmezliğine yakalandı.





2 YIL ÖMRÜ KALMIŞTI



2016'da doktorlar, uygun bir kalp ve yeni karaciğer bulunamaması halinde ona yalnızca iki yıl süre tanımıştı. 16 ay sonra ise başarı ile gerçekleşen nakille hayata geri döndü. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN