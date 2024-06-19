Havalimanı güvenliği hayatının şokunu yaşadı! Kadın yolcunun bagajında kendi kalbi çıktı | Jessica Manning’in hayat hikayesi yürekleri burktu

Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya yolculuk yapan Jessica Manning isimli yolcu, Melbourne Havalimanı'nın güvenliğine hayatının şokunu yaşattı.
Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya yolculuk yapan Jessica Manning isimli yolcu, Melbourne Havalimanı'nın güvenliğine hayatının şokunu yaşattı.
KALBİNİ BAJANDINDA TAŞIYOR
Jessica Manning isimli yolcuyu kontrol eden yetkililer, el bagajında plastik bir torbaya kapatılmış kalp buldu.
Bulunan kalbin Jessica Manning'in kendi kalbi olduğunu öğrenen yetkililer büyük bir şoka uğrarken, 1 saat süren kontrollerin ardından geçişine izin verdiler.
"GARDIROBUMDA GÜVENDE"
8 yıl önce çift kalp ve karaciğer nakli geçirdiği öğrenilen 30 yaşındaki Jessica Manning, "Yaklaşık bir saatimi bu lanet kalbi Avustralya'ya ulaştırmak için harcadım. Ama artık ona sahibim ve gardırobumda güvende" ifadelerini kullandı.
BAĞIŞLADI ANCAK GERİ GÖNDERDİLER
Kalbini araştırmacılarına bağışlamasına rağmen, 10 ay sonra ihtiyaç kalmadığı için geri gönderildiğini söyleyen Manning, o günden itibaren kalbini sakladığını ifade etti.
HAYAT HİKAYESİ YÜREKLERİ BURUKTU
30 yaşındaki Jessica Manning'in hayat hikayesi ise yürekleri burktu. .ocukluğunda üç kez açık kalp ameliyatı geçirdi. 19 yaşımdayken kalp yetmezliği yaşayan Manning, üç yaşında geçirdiği ameliyat nedeniyle 22 yaşında karaciğer yetmezliğine yakalandı.
2 YIL ÖMRÜ KALMIŞTI
2016'da doktorlar, uygun bir kalp ve yeni karaciğer bulunamaması halinde ona yalnızca iki yıl süre tanımıştı. 16 ay sonra ise başarı ile gerçekleşen nakille hayata geri döndü.