CANLI YAYIN
Geri

2024'ten beri kamuoyundan saklıyorlardı: Netanyahu'nun kanser olduğu ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 2024 sonunda erken evrede prostat kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Netanyahu o dönem sadece prostat ameliyatı olduğunu iddia etmişti. Tüm dünyadan sakladıkları kanser bir buçuk yıl sonra doğrulandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2024 yılı sonunda prostat kanserine yakalandığı açıklandı.
  • Netanyahu'nun prostat ameliyatı sonrası yapılan rutin kontrollerde kanserin erken teşhis edildiği belirtildi.
  • Başarılı bir tedavi süreci geçiren Netanyahu'nun kanseri atlattığı bildirildi.
  • Netanyahu, sağlık raporunun savaş döneminde yayımlanmamasını talep etmişti.
  • Netanyahu, Aralık 2024'te idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle prostat ameliyatı olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2024 yılı sonu prostat kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Binyamin Netanyahu

NETANYAHU KANSER OLDU

Netanyahu'nun yaklaşık bir buçuk yıl önce geçirdiği prostat ameliyatının ardından rutin kontroller sırasında kansere yakalandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "metastaz yapmamış küçük bir lezyonun erken teşhis edilmesinin ardından" Netanyahu'nun başarılı bir tedavi sürecinden geçerek kanseri atlattığı belirtildi.

Netanyahu'nun, daha önce kansere yakalandığı bilgisini içeren ve bugün yayımlanan sağlık raporunun "savaşın en yoğun olduğu dönemde yayınlanmaması ve İran rejiminin İsrail'e karşı daha fazla kara propaganda yaymasını önlemek" amacıyla kamuoyuna gecikmeli duyurulması talebinde bulunduğu kaydedildi.

SADECE PROSTAT AMELİYATINI DUYUURMUŞTU

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Aralık 2024'te idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle prostat ameliyatı olduğu açıklanmıştı.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu (76), ilerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

SONRAKİ HABER

Kuveyt sınır karakollarına İHA saldırısı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler