Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 61 yıllık Baas rejiminin Suriyeli muhalif güçler tarafından devrilmesiyle birlikte ilk kez Şam'a gitti.
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 61 yıllık Baas rejiminin Suriyeli muhalif güçler tarafından devrilmesiyle birlikte ilk kez Şam'a gitti.
"SURİYELİLER TARAFINDAN YÖNETİLMESİ GEREK"
Tüm Suriyelileri kapsayan siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söyleyen BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, "Bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor fakat hepimiz önümüzde hala pek çok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerek" dedi.
"ÇOK BÜYÜK BİR İNSANİ KRİZDEN GEÇİYOR"
Pedersen, Suriye'deki ikinci zorluğun, devlet kurumlarının ayağa kaldırılması ile işler hale getirilmesi olduğunu belirterek, "Suriye çok büyük bir insani krizden geçiyor. Bu yüzden ülke içindeki insanlar ve geri dönmek isteyen tüm mülteciler için Suriye'nin daha fazla acil insani yardım aldığından emin olmalıyız. Bu son derece kritik" ifadelerini kullandı.