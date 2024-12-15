Birleşmiş Milletler'den Suriye açıklaması (DHA)

"SURİYELİLER TARAFINDAN YÖNETİLMESİ GEREK"

Tüm Suriyelileri kapsayan siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söyleyen BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, "Bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor fakat hepimiz önümüzde hala pek çok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerek" dedi.