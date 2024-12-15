SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Birleşmiş Milletler'den Suriye açıklaması: Suriyelileri kapsayan siyasi süreç başlatılmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriyeli muhalifler tarafından Beşşar Esad rejiminin devrilmesiyle ilk kez Suriye'ye gitti. Pedersen, başkent Şam'da gazetecilere açıklamalarda bulunarak, Suriyelileri kapsayan siyasi bir sürecin başlatılması gerektiğini vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 18:43 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 18:43
Birleşmiş Milletler’den Suriye açıklaması: Suriyelileri kapsayan siyasi süreç başlatılmalı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 61 yıllık Baas rejiminin Suriyeli muhalif güçler tarafından devrilmesiyle birlikte ilk kez Şam'a gitti.

    BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen (AFP)BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen (AFP)

    Pedersen, Suriye'nin başkenti Şam'da gazetecilere önemli açıklamada bulundu.

    Birleşmiş Milletler'den Suriye açıklaması (DHA)Birleşmiş Milletler'den Suriye açıklaması (DHA)

    "SURİYELİLER TARAFINDAN YÖNETİLMESİ GEREK"

    Tüm Suriyelileri kapsayan siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söyleyen BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, "Bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor fakat hepimiz önümüzde hala pek çok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerek" dedi.

    BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen (takvim.com.tr | Arşiv)BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen (takvim.com.tr | Arşiv)

    "ÇOK BÜYÜK BİR İNSANİ KRİZDEN GEÇİYOR"

    Pedersen, Suriye'deki ikinci zorluğun, devlet kurumlarının ayağa kaldırılması ile işler hale getirilmesi olduğunu belirterek, "Suriye çok büyük bir insani krizden geçiyor. Bu yüzden ülke içindeki insanlar ve geri dönmek isteyen tüm mülteciler için Suriye'nin daha fazla acil insani yardım aldığından emin olmalıyız. Bu son derece kritik" ifadelerini kullandı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    MSB’den 2024’ün Z raporu! Bakan Güler’den Suriye mesajı... ABD’ye PKK/YPG uyarısı | Kılıç çeken teğmenler için ne karar çıkacak?
    İran karikatür bakanlığı yine iş başında! Hamaney’in satılık kalemlerinde derin kuyruk acısı: Erdoğan Şam dahil birçok vilayeti istiyor
    Fenerbahçe’nin Başakşehir maçı ilk 11’i belli oldu
    EMEKLİLİK İÇİN MAAŞ FARKI NETLEŞTİ! Yüksek aylık için son 15 gün fırsatı! %30 ila %40 arası...
    Beşşar Esad’ın captagon tesisi! Milyonlarca uyuşturucu hapı burada üretip ülkelere satıyor!
    Rehine krizinde Netanyahu’ya tepkiler tırmanıyor: Senin en büyük kabusun olacağım
    FERDİ TAYFUR HASTANEYE KALDIRILDI! Sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklamalar
    Galatasaray yeni Muslera’sını buldu! Osimhen ve Mertens devrede
    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin zulmettiği Kürtlere yalvardı! PKK’nın Meşrulaşma hesapları... Fransa hinliği Barzani-Talabani sinsiliği
    PAZARLIKTA 2. RAUNT | 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Zam için 7 milyon çalışanın gözü yarında
    Sednaya’dan sonra şimdi de toplu mezar! Esad rejiminin korkunç yüzü! 20 metre derinliğinde 75 bin kişilik | Mezarlık bekçisinden kan donduran sözler
    Ekrem İmamoğlu 2019’da Yenikapı’da israf şovu yapmıştı! 2023 Sayıştay raporunda şok: İBB’nin 1137 aracı kayıp! | İBB’den akıllara zarar açıklama
    Emekliye üçlü artış: Ocak zamları netleşiyor! İşte yeni oranlar...
    Ticaret Bakanlığı’ndan kronik muhaliflere net yanıt! 15 soruda katil İsrail ile ticaret durdurma süreci
    Suriye’de Esad sonrası ne olacak? Milli İstihbarat MİT Akademisi’nden analiz