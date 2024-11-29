Netanyahu fena tutuştu! İsrail’in itirazına UCM Başsavcısı’ndan ret

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında UCM tarafından verilen tutuklama kararlarına yaptığı itirazın reddedilmesini talep etti.

UCM internet sayfasında yer alan itiraz beyanında, İsrail'in 27 Kasım'da UCM Temyiz Dairesi'ne yaptığı başvurunun, mahkemenin yargı yetkisine ilişkin bir karar olmadığı için temyiz olduğu belirtildi.