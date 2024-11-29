Hollanda’dan İsrail’e F-35 şoku! Başsavcılık parça ihracatının durdurulması kararının onanmasını istedi

Hollanda Yüksek Mahkemesi, İsrail'in F-35 savaş uçaklarıyla Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal etme riski bulunduğu gerekçesiyle, Lahey Temyiz Mahkemesi'nin 12 Şubat'ta aldığı ihracatın durdurulması kararının geçerliliğini onaylamasını talep etti.

Başsavcı Paul Vlas, mütalaasında, Hollanda'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği askeri malzeme ihracatının bu tür açık risk durumlarında yasaklanması gerektiğini vurguladı. Yüksek Mahkemenin kararının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye havadan ölüm yağdırdı (Fotoğraf: AA)

İNSANCIL HUKUKU CİDDİ ŞEKİLDE İHLAL ETME RİSKİ VAR

Hollanda Yüksek Mahkemesi Başsavcısı Paul Vlas, İsrail'in F-35 savaş uçaklarıyla Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal etme riski taşıdığına dikkat çekerek, Lahey Temyiz Mahkemesi'nin ihracatın durdurulmasına yönelik kararının onanmasını talep etti.

Vlas, Hollanda'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği, askeri malzeme ihracatının böyle açık bir risk söz konusu olduğunda yasaklanması gerektiğini savundu. Yüksek Mahkemenin kararının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

insan hakları örgütleri, İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının durdurulması için Hollanda hükümetine dava açtı (Fotoğraf: AA)

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ HOLLANDA HÜKÜMETİNE DAVA AÇMIŞTI

Hollanda'da Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum gibi insan hakları örgütleri, İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının durdurulması için Hollanda hükümeti aleyhine dava açtı. Örgütler, F-35 parçalarının tedarikinin, İsrail'in Gazze'de işlediği "muhtemel savaş suçlarına" Hollanda'nın ortak olması anlamına geldiğini savundu.

Ancak ilk derece mahkemesi, 15 Aralık 2023 tarihinde verdiği kararda, Hollanda'nın daha önce verilen lisans doğrultusunda İsrail'e F-35 parçası satışını durdurma zorunluluğu olmadığını belirterek, insan hakları örgütlerinin talebini reddetti.

İnsan hakları örgütlerinin, Hollanda hükümetinin İsrail'e F-35 parçaları sevkiyatını durdurma talebini reddeden ilk derece mahkemesinin kararını temyize götürmesinin ardından, Lahey Temyiz Mahkemesi'nde 22 Ocak'ta yapılan duruşmada, örgütlerin avukatları, kararı bozmasını istemişti.

Lahey Temyiz Mahkemesi, 12 Şubat'ta verdiği kararda, uluslararası insancıl hukuk ihlalleri nedeniyle İsrail'e F-35 uçak parçalarının satışının durdurulmasına karar verdi. Hollanda hükümeti ise bu karara itiraz ederek davayı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.