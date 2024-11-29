Beyrut’ta kritik ateşkes görüşmesi: Lübnan Genelkurmay Başkan ABD’li General Jeffers ile bir araya geldi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, başkent Beyrut yakınlarındaki ofisinde ABD'li General Jasper Jeffers ile görüştü.
27 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİREN ANLAŞMA GÖRÜŞÜLDÜ
Toplantıda, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının uygulanması, Lübnan'ın güneyindeki gelişmeler ve taraflar arasındaki koordinasyon mekanizması masaya yatırıldı.
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.