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Beyrut’ta kritik ateşkes görüşmesi: Lübnan Genelkurmay Başkan ABD'li General Jeffers ile bir araya geldi

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, İsrail ile varılan ateşkesin uygulanmasını denetleyen beş üyeli komitenin başkanı ABD'li General Jasper Jeffers ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 22:58 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 22:58
Beyrut’ta kritik ateşkes görüşmesi: Lübnan Genelkurmay Başkan ABD’li General Jeffers ile bir araya geldi

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Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, başkent Beyrut yakınlarındaki ofisinde ABD'li General Jasper Jeffers ile görüştü.

Lübnan ile İsrail arasında ateşkes anlaşması yapılmıştı (Fotoğraf: AA)Lübnan ile İsrail arasında ateşkes anlaşması yapılmıştı (Fotoğraf: AA)

27 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİREN ANLAŞMA GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının uygulanması, Lübnan'ın güneyindeki gelişmeler ve taraflar arasındaki koordinasyon mekanizması masaya yatırıldı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

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