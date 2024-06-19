Netanyahu ateş püskürdü ABD savunmaya geçti! Canlı yayında Blinken’ı hedef aldı: Beyaz Saray toplantıyı iptal mi etti?

Geçtiğimiz aylarda İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatını duraklatan ABD bu hafta Tel Aviv'e 18 milyar dolarlık F-15 savaş uçağı satışına onay verdi. ABD'nin F-15 kararı ile yetinmeyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün ABD yönetimine silah ve mühimmat sevkiyatına yönelik engellerin kaldırılması için çağrı yaparken Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a seslendi ve Beyaz Saray'a adeta ateş püskürdü.

NETANYAHU ATEŞ PÜSKÜRDÜ: DAHA FAZLA YARDIM İSTİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı açıkça hedef alan Netanyahu, "Bakan Blinken yakın zamanda İsrail'deyken samimi bir görüşme yaptık, ABD'nin savaşın başından beri İsrail'e verdiği desteği derinden takdir ettiğimi söyledim" dedi.

BLINKEN'I HEDEF ALDI

Blinken'a ABD yönetiminin son birkaç aydır İsrail'e silah ve mühimmat vermemesinin anlaşılmaz bir durum olduğunu söylediğini vurgulayan Netanyahu, ABD'li bakana "ABD'nin en yakın müttefiki İsrail, İran'a ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı canı için savaşıyor" dediğini hatırlattı.

İngilizce konuşan Netanyahu açıkça Blinken'ı hedef alırken ABD Dışişleri Bakanı'nın Washington'da bir basın toplantısı düzenlemeyi planlamasından saatler önce yayımlandı.

BEYAZ SARAY'DAN CEVAP GELDİ

"Bize silahları verin, işi çok daha hızlı bitirelim diyorum" ifadesini kullanan Netanyahu'ya Beyaz Saray'dan cevap gecikmedi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin İsrail'den silah ve mühimmat esirgediği yönündeki iddialarından saatler sonra konuştu ve İsrail'den silah esirgenmediği konusunda ısrar etti.

Jean Pierre, salı günü yaptığı açıklamada Netanyahu'nun konuşması için "Gerçekten neyden bahsettiğini bilmiyoruz." dedi.

TEL AVİV'E 14 MİLYAR DOLARLIK EK DESTEK

İsrail'in açık ara en büyük silah ve mühimmat kaynağı olan ABD, yasaya göre İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor. ABD Kongresi geçtiğimiz ay 14 milyar dolarlık ek askeri destek sağlayan bir yasa tasarısını kabul etmişti.

50 F-15 SAVAŞ UÇAĞINA ONAY

ABD basınında çıkan haberlere göre, Demokrat Parti'nin iki önemli kararının imzalanmasının ardından Biden yönetimi İsrail'e, değeri 18 milyar dolardan fazla olan 50 F-15 savaş uçağını da içeren başka bir büyük silah satışına devam edecek.

İSRAİLLİ YETKİLİLERLE TOPLANTI İPTAL Mİ EDİLDİ?

ABD haber sitesi Axios ise Netanyahu'nun tehditvari konuşmasının ardından Beyaz Saray'ın, perşembe günü üst düzey İsrailli yetkililerle yapılması planlanan toplantının iptal edildiğini öne sürdü.

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, "Bu karar, bu tür eylemlerin sonuçlarının olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.