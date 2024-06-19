BM’den İsrail soykırımının kanlı bilançosu: On binlerce çocuğu öldürdüler ve sakat bıraktılar

Pillay, Gazze'de 120 İsrailli esirin olduğunu söyleyen Pillay, komisyon olarak 7 Ekim'den bu yana iki soruşturma yürüttüklerini belirtti ve bunlardan ilkinin Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların 7-8 Ekim tarihlerinde İsrail'deki saldırılarına, diğerinin ise 7 Ekim ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik olduğunu anlattı.

Pillay, komisyonun 7 Ekim'den bu yana devam eden soruşturmalarında Gazze'deki askeri saldırılarıyla ilgili İsrailli yetkililerin savaş suçlarından, insanlığa karşı suçlardan, uluslararası insani ve insan hakları hukuku ihlallerinden, sivillere ve sivil nesnelere yönelik kasıtlı saldırılardan sorumlu olduğu sonucuna vardıklarını belirtti.