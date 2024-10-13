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NATO tarihinde bir ilk! Japonya NATO'ya bakan gönderiyor!

NATO tarihinde bir ilk yaşanacak. Japonya hükümeti 16-21 Ekim tarihleri arasında yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısına ilk kez bir bakan gönderecek.

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 10:19 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 10:19
NATO tarihinde bir ilk! Japonya NATO’ya bakan gönderiyor!

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Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, gelecek hafta NATO ve G7'den mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı. 16-21 Ekim tarihleri arasında Avrupa turuna çıkacağını belirten Nakatani, kendisi ile benzer düşüncede olan ülkelerle 'ilişkileri güçlendirmeyi' hedeflediğini söyledi.

'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunun önemini aktaran Nakatani, "Günümüz güvenlik ortamında Avrupa ile Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği bölünemez" ifadelerini kullandı.

Japonya bayrağı (AA)Japonya bayrağı (AA)

Nakatani, Avrupa ziyaretinde İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla üç ülkenin yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesinin son durumunu da görüşecek.

NATO ülkelerinin savunma bakanları 17-18 Ekim'de Brüksel'de bir araya gelecek.

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