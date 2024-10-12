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Japonya'dan NATO hamlesi! Savunma Bakanı İlk Kez katılacak

Japonya hükümeti, NATO Savunma Bakanları toplantısına ilk kez bakan gönderecek. NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, 17-18 Ekim'de Brüksel'de toplanacak.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 23:43 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 23:43
Japonya’dan NATO hamlesi! Savunma Bakanı İlk Kez katılacak

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Japonya, Hint-Pasifik'te artan tehditler nedeniyle Euro-Atlantik bölgesi odaklı askeri ittifak NATO ile güvenlik alanında daha geniş bir iş birliği geliştirmeyi amaçlıyor.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, düzenlediği basın toplantısında gelecek hafta NATO ve G7 çerçevesinde mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı. 16-21 Ekim tarihlerinde Avrupa turuna çıkacağını belirten Nakatani, benzer görüşlere sahip ülkelerle "ilişkileri güçlendirmeyi" hedeflediğini ifade etti.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun önemine dikkat çeken Nakatani, "Günümüz güvenlik ortamında Avrupa ile Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği bölünemez." dedi.

Nakatani, Avrupa ziyareti sırasında İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla üç ülkenin yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesinin güncel durumunu görüşecek.

NATO TOPLANTISINDA BİR İLK

Devlet televizyonu NHK, Nakatani'nin NATO toplantısına katılan ilk Japonya Savunma Bakanı olacağını duyurdu. Ulusal basında ise Nakatani'nin, Çin'in bölgede artan nüfuzuna karşı Japonya'nın NATO'daki muhataplarıyla "iş birliği fırsatları arayacağı" bilgisi yer aldı.

Kişida Fumio ilk kez NATO Zirvesi'ne katılmıştı (Fotoğraf: AA)Kişida Fumio ilk kez NATO Zirvesi'ne katılmıştı (Fotoğraf: AA)

NATO ÜLKELERİNİN SAVUNMA BAKANLARI BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELECEK

NATO ülkelerinin savunma bakanları, 17-18 Ekim tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelecek. Bunun yanı sıra, İtalya'nın dönem başkanlığında G7 Savunma Bakanları Toplantısı da 18-20 Ekim'de Napoli'de gerçekleştirilecek.

Haziran 2022'de Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılan önceki Başbakan Kişida Fumio, zirveye katılan ilk Japon Başbakanı olmuştu. Asya-Pasifik bölgesinden "partner ülkeler" statüsüyle NATO Zirvesi'ne davet edilen ülkeler arasında Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore de bulunmaktaydı.

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