Japonya’dan NATO hamlesi! Savunma Bakanı İlk Kez katılacak

Japonya, Hint-Pasifik'te artan tehditler nedeniyle Euro-Atlantik bölgesi odaklı askeri ittifak NATO ile güvenlik alanında daha geniş bir iş birliği geliştirmeyi amaçlıyor.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, düzenlediği basın toplantısında gelecek hafta NATO ve G7 çerçevesinde mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini açıkladı. 16-21 Ekim tarihlerinde Avrupa turuna çıkacağını belirten Nakatani, benzer görüşlere sahip ülkelerle "ilişkileri güçlendirmeyi" hedeflediğini ifade etti.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun önemine dikkat çeken Nakatani, "Günümüz güvenlik ortamında Avrupa ile Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği bölünemez." dedi.

Nakatani, Avrupa ziyareti sırasında İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla üç ülkenin yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesinin güncel durumunu görüşecek.

NATO TOPLANTISINDA BİR İLK

Devlet televizyonu NHK, Nakatani'nin NATO toplantısına katılan ilk Japonya Savunma Bakanı olacağını duyurdu. Ulusal basında ise Nakatani'nin, Çin'in bölgede artan nüfuzuna karşı Japonya'nın NATO'daki muhataplarıyla "iş birliği fırsatları arayacağı" bilgisi yer aldı.