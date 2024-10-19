Güney Kore’den Kuzey’e İHA! Kim Jong Un savaşla tehdit etti

Kuzey Kore resmi haber ajansından yapılan açıklamada "İHA'nın şekli, uçuş süresi, İHA'nın gövdesinin alt kısmına sabitlenmiş broşür dağıtma kutusu vb. göz önüne alındığında, Pyongyang Belediyesi'nin merkezine broşür dağıtan İHA'nın bu olması oldukça muhtemeldir. Ancak henüz bir sonuca varılmadı." ifadelerine yer verildi.

GÜNEY KORE REDDETTİ

Güney Kore hükümeti, bu tür insansız hava araçlarının uçurulup uçurulmadığı bildirdi. Güney Kore'den yapılan açıklamada Kuzey'in iddiası hakkında yorum yapmanın bir oyuna çekilmek anlamına geleceği belirtildi.

Kuzey Kore, Güney Kore’nin ülkeye askeri insansız hava aracı gönderdiğini iddia etti,Takvim Foto Arşiv

SAVAŞ TEHDİDİ

Kuzey Kore resmi haber ajansı ayrıca, "Eğer Güney Kore Cumhuriyeti'nin askeri araçlarıyla Kuzey Kore'nin kara, hava ve sularının ihlal edildiği bir kez daha tespit edilip teyit edilirse bu durum Kuzey Kore'nin egemenliğine karşı ağır bir askeri provokasyon olarak değerlendirilecek ve savaş ilanı ile derhal misilleme saldırısı başlatılacak" ifadelerini kullandı.

DÜŞMAN DEVLET İLAN ETMİŞTİ

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin anayasasında yapılan değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlandığını duyurdu.