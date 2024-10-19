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Japonya’da alarm! İktidar partisine molotofkokteyli saldırı

Japonya'da iktidar partisi Liberal Demokrat Parti’nin genel merkezine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırgan Tokyo’daki LDP genel merkezine 3-4 tane molotofkokteyli fırlattı.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 11:06
Japonya’da alarm! İktidar partisine molotofkokteyli saldırı

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Japonya'da iktidarda olan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başkent Tokyo'daki genel merkezine molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Japonya'da iktidarda olan Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) başkent Tokyo’daki genel merkezine molotofkokteylli saldırı düzenlendi, ReutersJaponya'da iktidarda olan Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) başkent Tokyo’daki genel merkezine molotofkokteylli saldırı düzenlendi, Reuters

JAPONYA'DA MOLOTOFKOKTEYYLİ SALDIRI

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) Tokyo'daki genel merkezine bir kişi tarafından 3-4 molotofkokteyli fırlatıldı.

Japonya'da iktidarda olan Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) başkent Tokyo’daki genel merkezine molotofkokteylli saldırı düzenlendi, ReutersJaponya'da iktidarda olan Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) başkent Tokyo’daki genel merkezine molotofkokteylli saldırı düzenlendi, Reuters

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Saldırıda can kaybı veya yaralanan olmazken olay yerinde yakalanan şüphelinin bu eylemi neden gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmadı.

Tokyo polisi yorum yapmaktan kaçınarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Japonya'da iktidarda olan Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) başkent Tokyo’daki genel merkezine molotofkokteylli saldırı düzenlendi, ReutersJaponya'da iktidarda olan Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) başkent Tokyo’daki genel merkezine molotofkokteylli saldırı düzenlendi, Reuters

İktidardaki LDP'nin, şüpheli finansman ve vergi kaçakçılığını içeren gizli para skandalı nedeniyle halk arasındaki popülerliğinin azaldığı belirtiliyor.

LDP, saldırı hakkında yorum yapmayı reddederek tüm soruları polise yönlendirdi.

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