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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den NATO'da Gazze çağrısı: Ukrayna'daki tutarlılığı gösterin

7 Ekim'den bu yana katil İsrail ordusu Gazze'de insalık soykırımına hız kesmeden devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO üyesi ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, NATO'dan, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" talep ederek desteğini ortaya koydu.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 05:15 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 05:16
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den NATO’da Gazze çağrısı: Ukrayna’daki tutarlılığı gösterin

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Washington'da düzenlenen NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.

İspanya Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak İspanyol basınında yer verilen haberlerde, Sanchez'in, basına kapalı NATO toplantısında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatacak çifte standart uygulamakla suçlanamayız. Tam tersine Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı takınılan birlik ve tutarlığın aynısını Gazze için de talep ediyoruz." dediği kaydedildi.

"UKRAYNA'YI DESTEKLEDİĞİMİZİ SÖYLÜYORSAK, AYNISINI GAZZE'DE DE YAPMALIYIZ"
Sanchez, "Vatandaşlarımızın tutarlı bir siyasi duruşa sahip olduğumuzu, çifte standartların olmadığını anlamaları önemlidir. Uluslararası hukuku savunduğumuz için Ukrayna'yı desteklediğimizi söylüyorsak, aynısını Gazze'de de yapmalıyız. Ukrayna'da uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ediyorsak, Gazze'de de buna saygı gösterilmesini talep etmeliyiz." diye konuştu.

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