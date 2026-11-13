Yunanistan'da gerçekleştirilen son kamuoyu yoklaması, seçmenlerin büyük bir kısmının Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetiminden memnun olmadığını ve ülkede siyasi bir değişim arayışında olduğunu ortaya çıkardı.

Kiryakos Miçotakis. Fotoğraf: Reuters ANKETTEN DEĞİŞİM ÇIKTI ANT1 TV için MARC araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete göre, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 27,2 ile ilk sırada yer alırken eski Başbakan Aleksis Çipras'ın kurduğu Yunan Sol İttifakı Partisi (ELAS) yüzde 14 ile ikinci sırada bulunuyor. Ana muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ise yüzde 11 destek alıyor.