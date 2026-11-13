Yunanistan'da halk Miçotakis'i istemiyor! Son ankette dikkat çeken değişim rüzgarı
Yunanistan'da uygulanan bir ankete göre iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 27,2 ile sandıkta önde görünse de halkın yüzde 63,5'i Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin performansını olumsuz değerlendiriyor. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 54,1'i ülkede siyasi değişim talep ederken yüzde 41,1'i ise mevcut siyasi istikrarın korunmasından yana görüş bildiriyor.
Yunanistan'da gerçekleştirilen son kamuoyu yoklaması, seçmenlerin büyük bir kısmının Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetiminden memnun olmadığını ve ülkede siyasi bir değişim arayışında olduğunu ortaya çıkardı.
ANKETTEN DEĞİŞİM ÇIKTI
ANT1 TV için MARC araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete göre, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 27,2 ile ilk sırada yer alırken eski Başbakan Aleksis Çipras'ın kurduğu Yunan Sol İttifakı Partisi (ELAS) yüzde 14 ile ikinci sırada bulunuyor. Ana muhalefetteki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ise yüzde 11 destek alıyor.
YÜZDE 63,5 MİÇOTAKİS'İ İSTEMİYOR
Partilerin oy oranlarına rağmen ankete katılanların yüzde 63,5'i Miçotakis hükümetini olumsuz değerlendiriyor.
Katılımcıların yüzde 54,1'i ülkede siyasi değişim istediğini belirtirken, yüzde 41,1'i siyasi istikrarın korunmasından yana olduğunu ifade ediyor.
Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, Temmuz 2019'da yapılan genel seçimleri kazanarak iktidara gelmiş, Miçotakis de ilk kez başbakanlık görevini üstlenmişti. Haziran 2023'te düzenlenen genel seçimlerde de birinci olan parti, Miçotakis'in başbakanlık görevini sürdürmesini sağlamıştı. Ülkede bir sonraki genel seçimlerin Mayıs 2027'ye kadar yapılması öngörülüyor.