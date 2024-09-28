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Nasrallah öldü mü? Bilmece sürüyor: İsrail'den son dakika açıklaması

İsrail, Lübnan'a düzenlediği son saldırının ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etti. Lübnan ve İran basını ise Nasrallah'ın hayatta olduğunu öne sürerken Hizbullah bilmecesi dünyanın gündemine oturdu. Nasrallah ile ilgili iddialar devam ederken önce Reuters'tan sonra da İsrail’den peş peşe son dakika haberleri geldi. Peki, Nasrallah öldü mü? İşte, dünyanın konuştuğu bilmece ile ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 10:27 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 11:17
Nasrallah öldü mü? Bilmece sürüyor: İsrail’den son dakika açıklaması

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İsrail, Lübnan'a düzenlediği son saldırının ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü iddia etti. Lübnan ve İran basını ise Nasrallah'ın hayatta olduğunu öne sürerken Hizbullah bilmecesi dünyanın gündemine oturdu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından cuma günü vurulan binalarda hayatını kaybettiği iddia edildi, AFPHizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından cuma günü vurulan binalarda hayatını kaybettiği iddia edildi, AFP

İSRAİL RESMEN ÜSTLENDİ

İsrail ordusu, yapılan son dakika açıklaması ile dün Hizbullah karargahına yapılan saldırıyı resmen üstlendi. İsrail'den yapılan açıklamada "Hizbullah güney cephesi komutanı Ali Karaki de öldürüldü" dedi.

Beyrut'ta dumanlar yükseliyor

REUTERS'TAN NASRALLAH AÇIKLAMASI

Nasrallah ile ilgili iddialar devam ederken Reuters'tan bir son dakika haberi geldi. Reuters, üst düzey bir İsrailli yetkiliye atıfta bulunarak "Saldırıda üst düzey Hizbullah liderleri hedef alındı ve Nasrallah'ın öldürüldüğünü söylemek için henüz çok erken." dedi.

İsrail, Nasrallah'ı vurmaya çalışıp çalışmadığı konusunda bir açıklama yapmadı ancak üst düzey bir İsrailli yetkili, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarının hedef alındığını söyledi. Reuters İsrailli bir yetkilinin "Sanırım söylemek için çok erken... Bazen başarılı olduğumuzda gerçeği gizliyorlar" şeklindeki ifadelerini aktardı.

LÜBNAN VE İRAN "NASRALLAH GÜVENDE" DİYOR

Hizbullah'a yakın bir kaynak ise Reuters'a Nasrallah'ın hayatta olduğunu söyledi. İran'ın Tasnim haber ajansı da Nasrallah'ın güvende olduğunu bildirdi. Üst düzey bir İranlı güvenlik yetkilisi Tahran'ın durumunu kontrol ettiğini söyledi.

HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail'in öldürüldüğü bildirildi.

LÜBNAN-İSRAİL HATTINDA MİSİLLEME SAVAŞI

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları bu hafta yeni bölgelere yayıldı. Cumartesi günü, Lübnan'ın Beyrut'un güneydoğusundaki Bhamdoun dağ kasabasına bir hava saldırısı düzenlendi. Bhamdoun Belediye Başkanı Velid Hayrallah, Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırının büyük ve boş bir araziyi vurduğunu ve herhangi bir can kaybına yol açmadığını söyledi.

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