İsrail , Lübnan 'a düzenlediği son saldırının ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 'ın öldürüldüğünü iddia etti. Lübnan ve İran basını ise Nasrallah'ın hayatta olduğunu öne sürerken Hizbullah bilmecesi dünyanın gündemine oturdu.

İSRAİL RESMEN ÜSTLENDİ

İsrail ordusu, yapılan son dakika açıklaması ile dün Hizbullah karargahına yapılan saldırıyı resmen üstlendi. İsrail'den yapılan açıklamada "Hizbullah güney cephesi komutanı Ali Karaki de öldürüldü" dedi.

REUTERS'TAN NASRALLAH AÇIKLAMASI

Nasrallah ile ilgili iddialar devam ederken Reuters'tan bir son dakika haberi geldi. Reuters, üst düzey bir İsrailli yetkiliye atıfta bulunarak "Saldırıda üst düzey Hizbullah liderleri hedef alındı ve Nasrallah'ın öldürüldüğünü söylemek için henüz çok erken." dedi.

İsrail, Nasrallah'ı vurmaya çalışıp çalışmadığı konusunda bir açıklama yapmadı ancak üst düzey bir İsrailli yetkili, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarının hedef alındığını söyledi. Reuters İsrailli bir yetkilinin "Sanırım söylemek için çok erken... Bazen başarılı olduğumuzda gerçeği gizliyorlar" şeklindeki ifadelerini aktardı.