Alman Bild Gazetesi yazdı Dışişleri Bakanlığı noktayı koydu! "Her hafta 500 Türk sınır dışı edilecek" iddiasına yalanlama

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Batı medyasında yalanlara ara verilmiyor... Almanya'da yayın yapan Bild Gazetesi yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Habere göre, Berlin ve Ankara arasında aylardır süren müzakerelerin ardından, çok sayıda Almanya'daki Türk vatandaşının ana vatanlarına sınır dışı edilmesine karar verildiği yönünde asılsız iddialarda bulundu.



İddialara yanıt gecikmedi... Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bild Gazetesi'nin manşetine konu edindiği haberin asılsız olup gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman Bild Gazetesi'nin ʺHer hafta 500 Türk sınır dışı edilecekʺ iddiasına yalanlama gecikmedi! (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü) "HER HAFTA 500 TÜRK, TÜRKİYE'YE GERİ DÖNECEK" İDDİASI İlk etapta toplam 200 Türk'ün, tarifeli uçuşlarla Türkiye'ye götürüleceği kaydedilirken, 'Türk vatandaşlarının' Almanya'ya iltica talebinde bulunanlar olduğu öğrenildi. Öte yandan bunun karşılığında Türkiye'nin ise Almanya'da 'vize kolaylığı' alacağı haberde öne sürüldü.

Ayrıca hükumet çevrelerine dayandırılan haberde, Türkiye'nin haftada 500'e kadar vatandaşını geri almayı teklif ettiği iddiasında bulunuldu.