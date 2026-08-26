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Pakistan'da hastanede yangın felaketi: 15 bebek hayatını kaybetti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasıyla çıkan yangında 15 bebek can verdi. Kan donduran olayla ilgili soruşturma komitesi kuruldu.

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Pakistan'da hastanede yangın felaketi: 15 bebek hayatını kaybetti

Pakistan'da bir hastanede çıkan yangın 15 bebeğin canına mal oldu.

Pakistan'da bir hastanede yangın. Fotoğraflar: ReutersPakistan'da bir hastanede yangın. Fotoğraflar: Reuters

15 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti.

Geo News kanalının haberine göre, başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktı.

Pakistan'da bir hastanede yangın.Pakistan'da bir hastanede yangın.

Yetkililer, yangın anında ünitede bulunan bebeklerden 1'inin kurtarıldığını, 15'inin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kurtarma ekipleri, yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kurulduğu belirtildi.

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Pakistan'da hastanede yangın felaketi: 15 bebek hayatını kaybetti-4 Pakistan'da hastanede yangın felaketi: 15 bebek hayatını kaybetti-5 Pakistan'da hastanede yangın felaketi: 15 bebek hayatını kaybetti-6
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