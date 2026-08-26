Pakistan'da hastanede yangın felaketi: 15 bebek hayatını kaybetti
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasıyla çıkan yangında 15 bebek can verdi. Kan donduran olayla ilgili soruşturma komitesi kuruldu.
Giriş Tarihi:
Pakistan'da bir hastanede çıkan yangın 15 bebeğin canına mal oldu.
15 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
İslamabad'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 bebek hayatını kaybetti.
Geo News kanalının haberine göre, başkent İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) bulunan yenidoğan ünitesinde klima kompresörünün patlamasının ardından yerel saatle 06.45'te yangın çıktı.
Yetkililer, yangın anında ünitede bulunan bebeklerden 1'inin kurtarıldığını, 15'inin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kurtarma ekipleri, yangının söndürüldüğünü ve olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirirken, yangının çıkış nedeninin incelenmesi amacıyla soruşturma komitesi kurulduğu belirtildi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya