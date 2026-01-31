NASA arşivleri karıştı! Yapay zeka 1.300 kayıt dışı veri tespit etti

Bilim insanları yapay zekanın gücünü kullanarak NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'na ait dev veri arşivinde dikkat çekici bir keşfe imza attı. Yaklaşık 100 milyon uzay görüntüsü yalnızca iki buçuk gün içinde analiz edildi ve bin 300'den fazla sıra dışı gök cismi belirlendi. Bu nesnelerin büyük bölümü astronomi dünyası için tamamen yeni.