Plan 7 gündü, dönüş 9 ay sürdü: Tarihe geçen astronot emekli oldu

(Suni Williams ilk uzay görevini 2006 yılında Space Shuttle Discovery ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gerçekleştirdi- NASA)

27 Yıllık NASA Kariyerine Veda

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre Williams, 1998 yılında katıldığı NASA'da geçirdiği 27 yıl boyunca birçok ilke ve rekora imza attı. Emeklilik kararını duyururken yaptığı açıklamada,"Uzayı ne kadar sevdiğimi beni tanıyan herkes bilir. Astronot Ofisi'nde görev almak ve üç kez uzaya gitmek benim için tarif edilemez bir onurdu"ifadelerini kullandı.