Plan 7 gündü, dönüş 9 ay sürdü: Tarihe geçen astronot emekli oldu
Bir haftalık test uçuşu için uzaya çıkan NASA astronotu Suni Williams, yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 9 aydan fazla kaldı. Rekorlarla geçen bu görevin ardından deneyimli astronot emekliliğini açıkladı.
NASA'nın deneyimli astronotlarından Suni Williams, beklenmedik şekilde uzayan son uzay görevinin ardından emeklilik kararı aldığını duyurdu. Williams, Boeing'in Starliner kapsülüyle gerçekleştirilen test uçuşunun meslek hayatındaki son uzay yolculuğu olduğunu açıkladı.
27 Yıllık NASA Kariyerine Veda
Amerikan basınında yer alan bilgilere göre Williams, 1998 yılında katıldığı NASA'da geçirdiği 27 yıl boyunca birçok ilke ve rekora imza attı. Emeklilik kararını duyururken yaptığı açıklamada,"Uzayı ne kadar sevdiğimi beni tanıyan herkes bilir. Astronot Ofisi'nde görev almak ve üç kez uzaya gitmek benim için tarif edilemez bir onurdu"ifadelerini kullandı.
Uzaya İlk Yolculuk Discovery ile Başladı
CNN'in haberine göre Suni Williams ilk uzay görevini 2006 yılında Space Shuttle Discovery ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekleştirdi. 2012'de ise Rusya'ya ait Soyuz kapsülüyle yeniden yörüngeye çıkarak ikinci uzun süreli görevine katıldı.
Bir Haftalık Plan Dokuz Aylık Zorunlu Görev
Williams'ın kariyerindeki en çok konuşulan görev ise NASA astronotu Butch Wilmore ile birlikte yer aldığı Boeing Starliner'ın ilk insanlı test uçuşu oldu. Başlangıçta yalnızca bir hafta sürmesi planlanan görev kapsülde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle aylarca uzadı.
Güvenlik gerekçesiyle Starliner'ın insansız şekilde Dünya'ya döndürülmesine karar verilirken, Williams ve Wilmore Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dokuz aydan fazla süre geçirmek zorunda kaldı.
"Bu Göreve Hazırlıklıydık"
Yaşananlar dünya genelinde büyük ilgi uyandırsa da her iki astronot da yaptıkları açıklamalarda beklenmedik şekilde uzayan görev süresine uyum sağladıklarını ve yörüngedeki yaşamdan keyif aldıklarını sık sık dile getirdi.
Uzayda 608 Gün: NASA Tarihine Geçti
Uzay kariyeri boyunca toplam 608 günü yörüngede geçiren Suni Williams, bu alanda Peggy Whitson'ın ardından NASA astronotları arasında en uzun ikinci uzay görev süresine ulaşan isim oldu.
Williams, dokuz farklı uzay yürüyüşünde toplam 62 saat uzay boşluğunda kalarak bu alanda en fazla süre geçiren kadın astronotlardan biri olarak kayıtlara geçti ve dünya genelinde dördüncü sırada yer aldı.
Uzayda Triatlon Yapan İlk İnsan
Deneyimli astronot, uzayda gerçekleştirdiği sıra dışı aktivitelerle de dikkat çekti. 2012 yılında uzayda triatlon tamamlayan ilk kişi olan Williams, daha önce de uzayda maraton koşan ilk astronot olarak tarihe geçmişti.
NASA Johnson Uzay Merkezi Direktörü Vanessa Wyche, Williams için yaptığı açıklamada, "Suni, kariyeri boyunca yalnızca rekorlar kırmakla kalmadı, aynı zamanda birçok astronota ilham veren öncü bir lider oldu" ifadelerini kullandı. Rekorlarla dolu kariyerini noktalayan Suni Williams, uzay tarihine adını yazdırarak NASA'ya veda etti.