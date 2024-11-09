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Endonezya'da yanardağ alarmı! 3 kez kül püskürttü

Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı, 4 Kasım’daki patlamasının ardından bugün yeniden aktifleşerek 3 kez kül püskürttü. Yanardağdan yükselen küllerin 9 kilometreye kadar ulaştığı bildirilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 21:30 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 21:30
Endonezya’da yanardağ alarmı! 3 kez kül püskürttü

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Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi Başkanı Hadi Wijaya, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 4 Kasım'da faaliyete geçmesinin ardından bugün yeniden harekete geçtiğini ve 3 kez kül püskürttüğünü açıkladı. Wijaya, yanardağdan yükselen küllerin yaklaşık 9 kilometreye kadar ulaştığını belirterek, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

4 Kasım’daki patlamasında 9 kişi hayatını kaybetmişti (Fotoğraf: AA)4 Kasım’daki patlamasında 9 kişi hayatını kaybetmişti (Fotoğraf: AA)

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 4 Kasım'daki patlamasında 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artmasının ardından bölgede en yüksek "4. seviye" alarm durumunu ilan etmişti. BNPB, olası bir patlama riski nedeniyle 2 bin 600'den fazla aileyi bölgeden kalıcı olarak tahliye olmaları için uyardı.

Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" içinde yer alırken, ülkede 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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