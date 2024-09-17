Mali’de silah sesleri! Terör saldırısı mı darbe mi? Afrika’da neler oluyor?

MALİ'DE SİLAH SESLERİ

Mali'de bir askeri tesise saldırı düzenlendiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları Bomako'dan dumanların yükseldiğini gösteren görüntüler paylaştı.

GENELKURMAY'DAN İLK AÇIKLAMA: TERÖR SALDIRISI

Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Faladie Jandarma Okuluna terör saldırısı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, durumun kontrol altına alındığı, bölgede tarama operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Bölgede yaşayanların sükunetlerini koruması ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uyması istenen açıklamada birlik mesajı verildi.

Mali'de 2020 ve 2021'de üst üste gelen askeri darbelerin ardından Assimi Goita, geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olmuştu.