SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Mali’de silah sesleri! Terör saldırısı mı darbe mi? Afrika’da neler oluyor?

Sömürgeci Fransa’yı ülkeden kovan Mali’de tansiyon yükseldi. Başkent Bomako’da sabah saatlerinde silah seslerinin duyulduğu bildirilirken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde askeri tesise saldırı düzenlendiği iddia edildi. Peki, Mali’de neler oluyor? Terör saldırısı mı darbe girişimi mi? Genelkurmay Başkanlığından ilk açıklama geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 13:20 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 13:20
Mali’de silah sesleri! Terör saldırısı mı darbe mi? Afrika’da neler oluyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mali'nin başkenti Bomako'nun çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinde silah seslerinin duyulduğu bildirildi.


MALİ'DE SİLAH SESLERİ

Mali'de bir askeri tesise saldırı düzenlendiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları Bomako'dan dumanların yükseldiğini gösteren görüntüler paylaştı.

GENELKURMAY'DAN İLK AÇIKLAMA: TERÖR SALDIRISI

Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Faladie Jandarma Okuluna terör saldırısı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, durumun kontrol altına alındığı, bölgede tarama operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Bölgede yaşayanların sükunetlerini koruması ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uyması istenen açıklamada birlik mesajı verildi.

Mali'de 2020 ve 2021'de üst üste gelen askeri darbelerin ardından Assimi Goita, geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA