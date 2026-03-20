Mücteba Hamaney yine görüntü vermedi | İkinci mesajında Türkiye vurgusu: Saldırıları biz yapmadık

Son dakika: İran lideri Mücteba Hamaney'den ikinci bir yazılı açıklama geldi. Hava sahamızda imha edilen füzelere değinen Hamaney, saldırıların İran veya müttefik güçleri tarafından gerçekleştirilmediğini belirtti. Ayrıca yaralı olduğu konuşulan Hamaney, "Tahran sokaklarında taksiyle gezdim" dedi.

Hamaney yaptığı açıklamada yeni İran yılını "Ulusal Birlik ve Ulusal Güvenlik Gölgesinde Dirençli Bir Ekonomi Yılı" olarak adlandırdı. Ayrıca Hamaney komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmeye kesinlikle inandığını söyledi.

HAVA SAHAMIZDA İMHA EDİLEN FÜZELER

Ayrıca Hamaney, Türkiye'nin hava sahasında imha edilen füzelerle ilgili şunu söyledi: Türkiye ve Umman'a yönelik saldırılar iran veya müttefik güçleri tarafından gerçekleştirilmemiştir.

