İran lideri Mücteba Hamaney'den ikinci bir yazılı açıklama geldi.

Hamaney yaptığı açıklamada yeni İran yılını "Ulusal Birlik ve Ulusal Güvenlik Gölgesinde Dirençli Bir Ekonomi Yılı" olarak adlandırdı. Ayrıca Hamaney komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmeye kesinlikle inandığını söyledi.

HAVA SAHAMIZDA İMHA EDİLEN FÜZELER

Ayrıca Hamaney, Türkiye'nin hava sahasında imha edilen füzelerle ilgili şunu söyledi: Türkiye ve Umman'a yönelik saldırılar iran veya müttefik güçleri tarafından gerçekleştirilmemiştir.