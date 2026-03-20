İsrail güçleri, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'in kapılarından Bab el-Sahira'da bayram namazı kılmak için toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Mescid-i Aksa ve çevresinde 28 Şubat'tan bu yana uygulanan kısıtlamalar Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında da devam etti. İsrail polisi, sabah saatlerinde bayram namazı eda etmek için Eski Kudüs'e açılan kapılardan Bab el-Sahira (Sahire Kapısı) bölgesinde toplanan Filistinlilere müdahalede bulundu. İsrail güçleri, ibadet eden kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanırken, bölgede gerginliğin sürdüğü bildirildi.