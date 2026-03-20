Mescid-i Aksa çevresinde baskı sürüyor: İsrail polisinden namaz kılmak için toplanan Filistinlilere müdahale

İsrail güçleri, Doğu Kudüs’te Bab el-Sahira bölgesinde bayram namazı için toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Böylece Mescid-i Aksa çevresinde haftalardır süren kısıtlamalar bayram sabahında da devam etti.

Mescid-i Aksa çevresinde baskı sürüyor: İsrail polisinden namaz kılmak için toplanan Filistinlilere müdahale

إسرائيل güçleri, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'in kapılarından Bab el-Sahira'da bayram namazı kılmak için toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Mescid-i Aksa çevresinde baskı sürüyor: İsrail polisinden namaz kılmak için toplanan Filistinlilere müdahale-1

Mescid-i Aksa ve çevresinde 28 Şubat'tan bu yana uygulanan kısıtlamalar Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında da devam etti. İsrail polisi, sabah saatlerinde bayram namazı eda etmek için Eski Kudüs'e açılan kapılardan Bab el-Sahira (Sahire Kapısı) bölgesinde toplanan Filistinlilere müdahalede bulundu. İsrail güçleri, ibadet eden kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanırken, bölgede gerginliğin sürdüğü bildirildi.

