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Mossad UCM savcısını otel odasında tehdit etmişti! The Guardian’ın raporu infial yarattı: Lahey İsrail istihbaratını da soruşturmalı

The Guardian’ın Mossad’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda’yı Filistin soruşturmasını düşürmesi için tehdit ettiğini ortaya çıkaran raporu İsrail dış istihbarat servisine karşı büyük tepkiye yol açtı. Uluslararası hukukçular Mossad’ın davranışlarının Lahey’de soruşturulması gerektiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 09:45 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 10:01
Mossad UCM savcısını otel odasında tehdit etmişti! The Guardian’ın raporu infial yarattı: Lahey İsrail istihbaratını da soruşturmalı

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The Guardian'ın, Mossad raporu İsrail dış istihbarat servisine karşı büyük tepkiye yol açtı. Uluslararası hukukçular Mosssad'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda'yı Filistin soruşturmasını düşürmesi için tehdit ettiğinin ortaya çıkmasının adalete karşı suç olduğunu belirtirken Mossad'ın davranışlarının Lahey'deki savcı tarafından soruşturulması gerektiğine inanıyor.

LAHEY MOSSAD'A SORUŞTURMA AÇMALI

Hukuk uzmanları, İsrail istihbarat birimlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) zayıflatma ve etkileme çabalarının "adaletin iradesine karşı işlenmiş suçlar" kapsamına gelebileceğini ve başsavcı tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad eski Direktörü Yossi Cohenİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad eski Direktörü Yossi Cohen

MOSSAD'DAN UCM'YE DOKUZ YILLIK TACİZ

Hukuk uzmanları, İsrail istihbarat servislerinin davranışlarının cezai suç teşkil edeceğini belirtiyor.

İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne karşı dokuz yıldır yürüttüğü kampanya, The Guardian tarafından salı günü ortaya çıkarıldı. Mossad'ın eski Direktörü Yossi Cohen'in Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı Fatou Bensouda'yı Filistin soruşturmasını düşürmesi için tehdit ettiği ortaya çıktı. Mossad Direktörü Cohen, 2015'te Filistin'deki savaş suçlarını incelemek için harekete geçen Bensouda'yı takip etmiş, önce iyi polisi oynayarak iş birliğine ikna etmeye çalışmış ve ardından açıkça tehdit etmiş ve hatta bir otel odasında resmen pusuya düşürmüştü.

Mossad’dan UCM başsavcısı Fatou Bensouda’ya açık tehdit! İsrail’in en hassas sırrı ifşa oldu: Otel odasında pusuya düşürüp…Mossad’dan UCM başsavcısı Fatou Bensouda’ya açık tehdit! İsrail’in en hassas sırrı ifşa oldu: Otel odasında pusuya düşürüp…
Mossad'dan UCM başsavcısı Fatou Bensouda'ya açık tehdit! İsrail'in en hassas sırrı ifşa oldu: Otel odasında pusuya düşürüp…

OTEL ODASINDA PUSUYA DÜŞÜRDÜ

Ön incelemenin başlamasından kısa bir süre sonra Bensouda ve kıdemli savcıları, İsrail istihbaratının çalışmalarıyla yakından ilgilendiğine dair uyarılar almaya başladı.

Cohen ilk olarak 2017 yılında Münih'te düzenlenen güvenlik konferansında Bensouda'nın karşısına çıkmış ve 2018'de ise Manhattan'daki bir otel süitinde Bensouda'yı adeta "pusuya düşürmüştü".

Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı Fatou BensoudaUluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı Fatou Bensouda

MOSSAD'A AFRİKA'DAN YARDIM

2018 yılında resmi bir ziyaret için New York'ta bulunan Bensouda, dönemin Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kabila ile otelde görüşme yapıyordu. Toplantı hakkında bilgi sahibi olan üç kaynak, Bensouda'nın personelinden odadan çıkmasının istendiğini ve ardından Cohen'in içeri girdiğini anlattı.

The Guardian, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kabila'nın Mossad'a neden yardım ettiğinin bilinmediğini fakat Cohen ve Kabila arasındaki bağın 2019'da ortaya çıktığını yazdı.

ÖNCE İYİ POLİS SONRA KÖTÜ POLİS

Guardian'a konuşan kaynaklar, New York'taki emrivaki görüşmenin ardından Cohen'in defalarca başsavcıyı aradığını ve onunla görüşmek istediğini belirtti. Bensouda'nın Cohen'e telefon numarasını nasıl bulduğunu sorduğu, Cohen'in ise ona "Ne iş yaptığımı unuttun mu?" dediği belirtiliyor.

Kaynaklar, Cohen'in başlangıçta başsavcı ile iyi ilişki kurmaya çalıştığını ve onu etkilemek için iyi polisi oynadığını söyledi. Amaç ise Bensouda'yı İsrail ile iş birliği yapmaya ikna etmekti.

TEHDİT VE MANİPÜLASYONLAR BAŞLADI

Zaman içinde ise Cohen'in temas kurma şekli değişmiş ve işin içine tehditler ve manipülasyon girmişti.

Bensouda 2019'da Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki savaş suçları iddiaları hakkında kapsamlı bir cezai soruşturma başlatmak için gerekçeleri olduğunu açıkladı fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ön yargılama dairesinden mahkemenin Filistin üzerinde gerçekten yargı yetkisine sahip olduğunu teyit edecek bir karar talep etmeye karar vererek soruşturmayı başlatmaktan vazgeçti.

Guardian'a konuşan kaynaklar, 2019'un sonu ile 2021'in başı arasında Cohen ile Bensouda arasında en az üç görüşme olduğunu ve bunların hepsinin Cohen tarafından başlatıldığını söyledi. Cohen'in davranışlarının UCM yetkililerini giderek daha fazla endişelendirdiği belirtildi. Cohen'in Bensouda'ya kocası ile Londra'da çekilen fotoğraflarını dahi gösterdiği ve ayrıca başsavcıyı kariyeri ile tehdit ettiği de belirtildi.

BENSOUDA'YA TEHDİT İŞE YARAMADI

Mossad'ın Bensouda'ya yönelik tehditlerini anlatan kaynaklar, "Fatou'nun peşine düştüler ancak bunun savcının çalışmaları üzerinde hiçbir etkisi olmadı" dedi.

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