Mossad UCM savcısını otel odasında tehdit etmişti! The Guardian’ın raporu infial yarattı: Lahey İsrail istihbaratını da soruşturmalı

MOSSAD'A AFRİKA'DAN YARDIM

2018 yılında resmi bir ziyaret için New York'ta bulunan Bensouda, dönemin Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kabila ile otelde görüşme yapıyordu. Toplantı hakkında bilgi sahibi olan üç kaynak, Bensouda'nın personelinden odadan çıkmasının istendiğini ve ardından Cohen'in içeri girdiğini anlattı.

The Guardian, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kabila'nın Mossad'a neden yardım ettiğinin bilinmediğini fakat Cohen ve Kabila arasındaki bağın 2019'da ortaya çıktığını yazdı.

ÖNCE İYİ POLİS SONRA KÖTÜ POLİS

Guardian'a konuşan kaynaklar, New York'taki emrivaki görüşmenin ardından Cohen'in defalarca başsavcıyı aradığını ve onunla görüşmek istediğini belirtti. Bensouda'nın Cohen'e telefon numarasını nasıl bulduğunu sorduğu, Cohen'in ise ona "Ne iş yaptığımı unuttun mu?" dediği belirtiliyor.

Kaynaklar, Cohen'in başlangıçta başsavcı ile iyi ilişki kurmaya çalıştığını ve onu etkilemek için iyi polisi oynadığını söyledi. Amaç ise Bensouda'yı İsrail ile iş birliği yapmaya ikna etmekti.

TEHDİT VE MANİPÜLASYONLAR BAŞLADI

Zaman içinde ise Cohen'in temas kurma şekli değişmiş ve işin içine tehditler ve manipülasyon girmişti.

Bensouda 2019'da Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki savaş suçları iddiaları hakkında kapsamlı bir cezai soruşturma başlatmak için gerekçeleri olduğunu açıkladı fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ön yargılama dairesinden mahkemenin Filistin üzerinde gerçekten yargı yetkisine sahip olduğunu teyit edecek bir karar talep etmeye karar vererek soruşturmayı başlatmaktan vazgeçti.

Guardian'a konuşan kaynaklar, 2019'un sonu ile 2021'in başı arasında Cohen ile Bensouda arasında en az üç görüşme olduğunu ve bunların hepsinin Cohen tarafından başlatıldığını söyledi. Cohen'in davranışlarının UCM yetkililerini giderek daha fazla endişelendirdiği belirtildi. Cohen'in Bensouda'ya kocası ile Londra'da çekilen fotoğraflarını dahi gösterdiği ve ayrıca başsavcıyı kariyeri ile tehdit ettiği de belirtildi.

BENSOUDA'YA TEHDİT İŞE YARAMADI

Mossad'ın Bensouda'ya yönelik tehditlerini anlatan kaynaklar, "Fatou'nun peşine düştüler ancak bunun savcının çalışmaları üzerinde hiçbir etkisi olmadı" dedi.