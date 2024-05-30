İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuru süreci başladı.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, konuya dair düzenlediği basın toplantısında, "İran tarihinde bir dönüm noktası olan bu hassas şartlarda ve bu kadar büyük bir kayba rağmen devrim liderinin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) rehberliği ve Anayasa ile ülke yönetiminde herhangi bir aksama yaşanmadı." dedi.