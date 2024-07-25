Moskova’da park halindeki otomobilde patlama: Komutan Andrey Torgaşov ve eşi yaralandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otomobilde patlama yaşandı. Araçta Ukrayna'da "özel askeri operasyona" katıldığı belirtilen komutan Andrey Torgaşov ve eşinin olduğu anlaşıldı. Suikast sonucu bacakları kopan Torgaşov ve eşi hastaneye kaldırıldı. Bir Rus tümeninin iletişim komutanı olan Torgaşov'un komaya girdiği açıklandı. İnterpol, saldırı sonrası Rus uyruklu suikastçı Evgenii Serebriakov'un Türkiye'ye kaçtığını saptadı. Türk emniyetine bilgi verilmesiyle yapılan takip sonucu terörist, Bodrum'da yakalandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN