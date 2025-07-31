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Moskova'da kritik zirve: Şeybani Lavrov ile bir araya geldi! Suriye'ye yaptırım mesajı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşunda Lavrov, Suriye'nin çatışma sonrası yeniden yapılanma sürecine destek olmaya hazır olduklarını belirterek, "Moskova, Şam ile karşılıklı yarar sağlayan bağları güçlendirmeyi hedefliyor." dedi.

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Moskova'da kritik zirve: Şeybani Lavrov ile bir araya geldi! Suriye'ye yaptırım mesajı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Şeybani ve Lavrov, ReutersŞeybani ve Lavrov, Reuters

LAVROV: SURİYE DOST ÜLKE

İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Lavrov, Suriye'nin Rusya için Arap dünyasında ve uluslararası arenada "dost" ülke olduğunu belirterek "Halklarımız arasındaki bağları karşılıklı çıkar çerçevesinde güçlendirilmesinden yanayız. Bu pozisyonumuz siyasi duruma ve yönetim değişikliğine bağlı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Şeybani ve Lavrov, İHAŞeybani ve Lavrov, İHA

Lavrov, Şeybani ile iki ülkenin büyükelçiliklerinin faaliyetlerini ele aldıklarını kaydederek "Suriye'deki mevcut durumda, Suriyeli meslektaşlarımıza ülkedeki Rus vatandaşları ve Rus tesislerinin güvenliğinin sağlanması yönünde attıkları adımlardan dolayı minnettarız." dedi.

Rusya ve Suriye arasında sağlanan anlaşmaların gözden geçirileceğinin altını çizen Lavrov, Suriye yönetiminin, Rusya ve Suriye Hükümetlerarası Ticaret ve Ekonomi Komisyonu eş başkanının atanması sürecini hızlandıracağını söyledi.

Batılı ülkelerin Suriye'ye yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çeken Lavrov, bunların Suriye halkına zarar verdiğini ve kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Sergey Lavrov, Suriye'de eylülde parlamento seçimlerinin düzenleneceğini dile getirerek "Bu seçimlerin kapsamlı olmasından, tüm dini etnik grupların yeni yasama organlarının oluşturulması sürecinde yer almasından yanayız." ifadesini kullandı.

Şeybani ve Lavrov, ReutersŞeybani ve Lavrov, Reuters

SURİYE'DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ MESAJI

Suriye'deki duruma değinen Lavrov, şöyle konuştu:

Geçiş döneminde ortaya çıkan sorunların üstesinden gelineceğini umuyoruz. Süveyda ilinde gerginliğin artması, Suriye yönetimi ve toplumunun karşı karşıya kaldığı sorunların olduğunu gösterdi. Suriye'deki durumun uzun vadede iyileşmesinin, kapsamlı diyalog, ulusal uzlaşının güçlendirilmesi, tüm din temsilcilerinin haklarının korunması yoluyla sağlanabileceğinden eminiz. Suriye yönetiminin bu konuda duyurduğu önlemlerin, sorunları çözeceğini umuyoruz.

Bakan Lavrov, Suriye'nin birliği, egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasından yana olduklarını dile getirerek "Suriye halkına çatışmalar sonrası ülkenin yeniden inşa edilmesi konusunda destek sağlamaya hazırız. Diğer yandan, Suriye topraklarının jeopolitik rekabet alanı olarak kullanılmasına karşıyız. Bu nedenle Suriye'deki durumun iyileştirilmesi amacıyla uluslararası toplumu girişimleri pekiştirmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun, gerginliğin tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınması önemli." ifadelerini kullandı.

Şeybani ve Lavrov, AAŞeybani ve Lavrov, AA

"SURİYE YÖNETİMİ, TÜM SURİYE HALKINDAN SORUMLU"

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Süveyda ilindeki duruma değinerek İsrail'in, Suriye'nin iç işlerine müdahalesini haklı çıkarmak için "azınlık kartını" istismar ettiğini, Dürzi toplumunun, Suriye halkını parçalamak için manipüle edildiğini söyledi.

Şeybani, "İsrail, Süveyda'da potansiyel olarak iç savaşı dahi yeniden alevlendirecek iç kargaşayı körüklemek için yerleşim birimlerini sistematik olarak hedef alıyor. Hiçbir tarafın, özellikle İsrail'in, Suriye'nin iç işlerine müdahaleyi haklı göstermek için 'azınlıklar kartını' istismar etmemesi önemli." dedi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırıları eleştirerek şunları kaydetti:

"İsrail, siviller arasında gerginliğin ve iç savaşın kışkırtılması amacıyla Süveyda ilindeki yerleşim yerlerine planlı saldırılar düzenliyor. İsrail dahil hiçbir ülkenin, Suriye'nin iç işlerine müdahale etme amacıyla azınlıkları kullanmaması gerekiyor. Suriye yönetimi, sadece azınlıklardan değil, tüm Suriye halkından sorumlu. Suriye'deki durumun iyileştirilmesi, İsrail'in saldırıları durdurulmadan mümkün değil. Bu saldırılar, uluslararası hukuku ihlal ediyor, Suriye'deki durumun yeniden inşa edilmesi sürecini ve durumun istikrara kavuşturulmasını engelliyor. Rusya, kesinlikle bu saldırıların karşı."

Şam yönetiminin, Süveyda'da ihlallerde bulunanların hesap vermesini ve tüm azınlıkların korunmasını taahhüt ettiğini vurgulayarak "Devletin denetimi dışındaki her türlü silahlanma, Süveyda'da son dönemde yaşandığı gibi istikrarı bozacak olaylara yol açar; çözüm, devletin rolünü yeniden üstlenmesindedir. Devlet, sivillerin korunmasındaki tek garantördür." ifadelerini kullandı.

İsrail'e karşı saldırganlık eylemlerinde bulunma niyetinde olmadıklarını belirten Şeybani, Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve istikrarın sağlanmasından yana olduklarını dile getirdi.

Şeybani ve Lavrov, AAŞeybani ve Lavrov, AA

RUSYA-SURİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ SAYFA

Şeybani, Rusya'daki toplantı ile "Rusya-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfa" açıldığını vurgulayarak "Ülkemiz, Rusya ile derinleştirilmiş işbirliği istiyor." dedi.

Lavrov ile görüşmelerinde Moskova yönetiminin, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin mutlak egemenliğini tartışmasız biçimde teyit ettiğini" söyleyen Şeybani, Rusya'nın İsrail saldırılarını kesin bir dille reddetmesini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Şeybani, Moskova'daki görüşmeleri sırasında Suriye'nin ekonomik kalkınmasında Rusya'nın rolünün de ele alındığını belirterek "Ortaklığımız geçmişe takılıp kalmayacak, ortak sorumluluk ve karşılıklı saygı ile ilerleyecek." diye konuştu.

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