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Hamas "hazırız" dedi: Rehineler serbest bırakılacak! Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilecek mi?

Hamas, İsrailli-Amerikalı esir Idan Alexander'ı ve dört çifte vatandaşın cesetlerini serbest bırakmayı kabul ettiğini açıkladı. Müzakerelerin yeniden başlaması için arabuluculardan bir teklif aldığını belirten Hamas bunu “sorumlu ve olumlu” bir şekilde ele aldığını söyledi. Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail ateşkes anlaşması kapsamındaki “yükümlülüklerini tam olarak uygulamaya” çağrıldı.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 14:29
Hamas hazırız dedi: Rehineler serbest bırakılacak! Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına geçilecek mi?

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Hamas, İsrailli-Amerikalı esir Idan Alexander'ı ve dört çifte vatandaşın cesetlerini serbest bırakmayı kabul ettiğini açıkladı.

Müzakerelerin yeniden başlaması için arabuluculardan bir teklif aldığını belirten Hamas bunu "sorumlu ve olumlu" bir şekilde ele aldığını söyledi.

Hamas'tan yapılan açıklamada "Hareket, müzakerelere başlamak ve [ateşkesin] ikinci aşamasıyla ilgili konularda kapsamlı bir anlaşmaya varmak için tamamen hazır olduğunu teyit ediyor ve işgali yükümlülüklerini tam olarak uygulamaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

Hamas'tan ateşkes açıklaması

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