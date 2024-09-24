Mısır’dan Somali’ye askeri teçhizat desteği

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu askeri teçhizat sevki, Mısır'ın Somali'nin güvenlik ve istikrarı sağlama, terörle mücadele ve egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına verdiği destek çerçevesinde gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Mısır, Somali'nin askeri yeteneklerini güçlendirme, güvenlik ve istikrarını sağlamadaki "önemli rolüne" dikkati çekilerek, bu askeri yardımın, Mısır'ın Somali ile kısa süre önce imzalanan askeri işbirliği protokolü kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Etiyopya ile Somaliland krizini yaşayan Somali, Mısır ile 14 Ağustos'ta askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşma sonrası dün Mısır ordusuna mensup subayların da bulunduğu bir grup asker ile askeri ekipmanları taşıyan iki uçağın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya indiği iddia edilmişti.

Etiyopya hükümeti, 29 Ağustos'ta, Mısır'ın Somali'ye askeri yardım gönderdiğine dair çıkan haberler sonrası Kahire yönetiminin yardımlar yoluyla Somali'ye dış müdahalede bulunduğunu savunmuştu.