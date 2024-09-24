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Mısır'dan Somali’ye askeri teçhizat desteği

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Somali ordusunun "desteklenmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi" amacıyla Mogadişu yönetimine askeri yardımda bulunduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 13:44 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 13:44
Mısır’dan Somali’ye askeri teçhizat desteği

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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu askeri teçhizat sevki, Mısır'ın Somali'nin güvenlik ve istikrarı sağlama, terörle mücadele ve egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına verdiği destek çerçevesinde gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mısır, Somali'nin askeri yeteneklerini güçlendirme, güvenlik ve istikrarını sağlamadaki "önemli rolüne" dikkati çekilerek, bu askeri yardımın, Mısır'ın Somali ile kısa süre önce imzalanan askeri işbirliği protokolü kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Etiyopya ile Somaliland krizini yaşayan Somali, Mısır ile 14 Ağustos'ta askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşma sonrası dün Mısır ordusuna mensup subayların da bulunduğu bir grup asker ile askeri ekipmanları taşıyan iki uçağın Somali'nin başkenti Mogadişu'ya indiği iddia edilmişti.

Etiyopya hükümeti, 29 Ağustos'ta, Mısır'ın Somali'ye askeri yardım gönderdiğine dair çıkan haberler sonrası Kahire yönetiminin yardımlar yoluyla Somali'ye dış müdahalede bulunduğunu savunmuştu.

Mısır'dan Somali’ye askeri teçhizat desteği (Takvim.com.tr | Arşiv)Mısır'dan Somali’ye askeri teçhizat desteği (Takvim.com.tr | Arşiv)

'SOMALİLAND' KRİZİNDE GERİLİM TIRMANIYOR

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu da alevlendirdi.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali hükümeti ise Etiyopya'nın Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında denize erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını açıklamıştı.

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