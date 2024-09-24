Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 08.14'te 10 kilometre derinlikte kaydedildiği bilgisini paylaştı.

Merkez üssü Torishima adası açıkları olan deprem sonrası Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlemlendi.

Japonya 'da 5,9 şiddetinde deprem oldu.

Japonya'da deprem sonrası tsunami! (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Saat 08.20'de ise Izu ve Ogasawara adaları için tsunami uyarısı verilirken, 08.58'de Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendiği ifade edildi.

Tsunami uyarısını saat 11.00'de yürürlükten kaldıran JMA, buna rağmen Pasifik Okyanusu kıyısındaki kesimlerde gelgit seviyesi değişiklikleri yaşanabileceği konusunda uyardı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.