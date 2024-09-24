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Japonya'da deprem sonrası tsunami!

Japonya'nın Torishima adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami görüldü.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 09:42 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 09:42
Japonya’da deprem sonrası tsunami!

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Japonya'da 5,9 şiddetinde deprem oldu.

Merkez üssü Torishima adası açıkları olan deprem sonrası Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlemlendi.

YERİN 10 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 08.14'te 10 kilometre derinlikte kaydedildiği bilgisini paylaştı.

Japonya'da deprem sonrası tsunami! (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Japonya'da deprem sonrası tsunami! (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Saat 08.20'de ise Izu ve Ogasawara adaları için tsunami uyarısı verilirken, 08.58'de Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendiği ifade edildi.

Tsunami uyarısını saat 11.00'de yürürlükten kaldıran JMA, buna rağmen Pasifik Okyanusu kıyısındaki kesimlerde gelgit seviyesi değişiklikleri yaşanabileceği konusunda uyardı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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