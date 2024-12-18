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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze açıklaması: Acilen ateşkes sağlanmalı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi,Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile telefonda görüşerek, İsrail'in 14 ayı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'nde "acilen" ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 00:05 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 00:05
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den Gazze açıklaması: Acilen ateşkes sağlanmalı

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    Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in 14 ayı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'nde "acilen" ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.

    Mısır Cumhurbaşkanı Adbdulfettah es-Sisi (takvim.com.tr | Arşiv)Mısır Cumhurbaşkanı Adbdulfettah es-Sisi (takvim.com.tr | Arşiv)

    SİSİ'DEN GAZZE GÖRÜŞMESİ

    Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştü.

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis (takvim.com.tr | Arşiv)Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis (takvim.com.tr | Arşiv)

    Sisi, görüşmede, İsrail'in 14 ayı aşkın süredir bombaladığı Gazze Şeridi'nde "acilen" ateşkes sağlanması, karşılıklı olarak esirlerin iade edilmesi ve herhangi bir ön şart olmadan bölgeye insani yardımların girmesi gerektiğini belirtti.

    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze Şeridi için acil ateşkes çağrısı (Reuters)Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze Şeridi için acil ateşkes çağrısı (Reuters)

    Mısır medyası, Kahire ile Doha makamlarının Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğini duyurmuştu.

    Hamas Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, Katar'da bugün ateşkes için ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiğini, İsrail'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini kaydetmişti.

    İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (takvim.com.tr | Arşiv)İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (takvim.com.tr | Arşiv)

    İsrail medyasında da İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "Hamas ile bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına oldukça yaklaştıklarını" duyurduğu açıklamasına yer verilmişti.

    "Bizim için savaşta ilk hedefimiz esirlerin geri getirilmesidir" diyen Katz, kısmi dahi olsa anlaşmaya ulaşılmasını desteklediklerini ve esirlerin geri getirilmesi için her şeyi yapacaklarını söylemişti.

    İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Hamas'la yapılacak esir takası anlaşmasına destek verdiğini kaydetmişti.

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