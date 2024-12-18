Hamas Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, Katar 'da bugün ateşkes için ciddi ve olumlu görüşmelerin gerçekleştiğini, İsrail 'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini kaydetmişti.

Mısır medyası, Kahire ile Doha makamlarının Gazze Şeridi 'nde ateşkes anlaşmasına ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (takvim.com.tr | Arşiv)

İsrail medyasında da İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, "Hamas ile bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına oldukça yaklaştıklarını" duyurduğu açıklamasına yer verilmişti.

"Bizim için savaşta ilk hedefimiz esirlerin geri getirilmesidir" diyen Katz, kısmi dahi olsa anlaşmaya ulaşılmasını desteklediklerini ve esirlerin geri getirilmesi için her şeyi yapacaklarını söylemişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Hamas'la yapılacak esir takası anlaşmasına destek verdiğini kaydetmişti.