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Esad sonrası Yunanistan'ı Mavi Vatan korkusu sardı

Türkiye destekli muhaliflerin Baas rejimini devirmesiyle Suriye’deki dengeler hızla değişirken Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanları mutabakatına benzer bir anlaşmanın Suriye ile yapılabileceğini belirtti.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 00:35 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 01:16
Esad sonrası Yunanistan’ı Mavi Vatan korkusu sardı

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    Türkiye destekli muhaliflerin Baas rejimini devirmesiyle birlikte dengeler hızla değişirken, Yunan gazetesi Kathimerini, Suriye'deki bu değişimin Türkiye'yi avantajlı bir konuma getireceğini belirtti.

    Esad'ın bıraktığı enkazı Türk inşaat şirketlerinin kaldırılması bekleniyor (Fotoğraf: AA)Esad'ın bıraktığı enkazı Türk inşaat şirketlerinin kaldırılması bekleniyor (Fotoğraf: AA)

    TÜRKİYE SURİYE'Yİ YENİDEN İNŞA EDECEK

    Haberde, Başkan Erdoğan'ın Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafında 30-40 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturmayı hedeflediği vurgulandı. Bu bölgede, Türk inşaat firmalarının mülteciler için yerleşim alanları inşa etmesinin planlandığı ve evlerin yeniden inşası için Başkan Erdoğan'ın Avrupa Birliği ile uluslararası bağışçılardan fon talebinde bulunacağı ifade edildi.

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırları (Fotoğraf: AA)Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırları (Fotoğraf: AA)

    MAVİ VATAN DOKTRİNİ YUNANİSTAN'I KORKUTTU

    Haberde Türkiye'nin Mavi Vatan Doktrini gerçek dışı ifadelerle inkar eden Yunan Uzman Angelos M. Syrigos, "Mavi Vatan" konsepti üzerinden dikkat çeken iddialar öne sürüldü. Yunan Uzman Angelos M. Syrigos, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatına benzer bir anlaşmanın Suriye ile de yapılabileceğine işaret etti.

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırları (Fotoğraf: AA)Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırları (Fotoğraf: AA)

    "MAVİ VATAN TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ STRATEJİSİNİN MERKEZİNDE YER ALIYOR"

    Haberde, "Mavi Vatan"ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz stratejisinin merkezinde yer aldığı vurgulanırken, "Türklerin, yeni Suriye hükümetine bir deniz sınırlama anlaşması imzalaması için baskı yapmasını beklemeliyiz" ifadelerine yer verildi.

    . Yunan Uzman Angelos M. Syrigos (Ekran görüntüsü). Yunan Uzman Angelos M. Syrigos (Ekran görüntüsü)

    YUNAN UZMANDAN ANLAŞMAYI DURDURUN ÇAĞRISI

    Türkiye'nin Suriye ile kara sınırı olduğu gibi karşılıklı deniz kıyı sınırı olduğuna dikkat çeken Yunan uzman "bu, Kıbrıs'ın kuzeydoğusundaki komşu kıyılarla birlikte deniz alanıyla sınırlı kalmayacaktır. Mavi Vatan "ı başlatanların, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki devletlerle olası deniz sınırlarını belirlemek için yayınladığı haritalardan aşağıdakiler ortaya çıkıyor" dedi.

    Türkiye ile Suriye arasında olması muhtemel anlşamanın kendiileri için kötü olacağına dikkat çeken Yunan uzman, "Mavi Vatan" mantığıyla ikinci bir anlaşmanın imzalanmasının engellenmesi Kıbrıs ve Rum diplomasisi açısından zorunludur" ifadelerini kullandı.

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