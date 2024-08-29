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Milyarder Mike Lynch'in yatı denizin 50 metre dibinde! 7 kişi öldü kaptan sus pus!

İtalya'da İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah dahil 7 kişinin hayatını kaybettiği batan Bayesian adlı yatın kaptanı James Cutfield, sorularına cevap vermedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
Milyarder Mike Lynch’in yatı denizin 50 metre dibinde! 7 kişi öldü kaptan sus pus!

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İtalya'da İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah dahil 7 kişinin hayatını kaybettiği batan Bayesian adlı yatın kaptanı James Cutfield, savcıların sorularına cevap vermeyi reddetti. 51 yaşındaki Yeni Zelanda vatandaşı James Cutfield'ın avukatı Giovanni Rizzuti, yaptığı açıklamada, "Kaptan iki temel nedenden ötürü sessiz kalma hakkını kullandı. Birincisi, çok yorgun. İkincisi, biz pazartesi günü atandık, kapsamlı ve doğru bir savunma için şu anda elimizde olmayan bir dizi veriye ihtiyacımız var" dedi.
Fırtına yüzünden battığı iddia edilen Bayesian yatı, denizin 50 metre dibinde bulunuyor.

Kazada İngiliz Mike Lynch ve kızı Hannah'la birlikte 7 kişi öldü.

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