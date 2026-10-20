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Milano-Cidde uçağına bomba ihbarı! 93 kişilik uçak Roma'ya acil iniş yaptı

Milano'dan Cidde'ye giden 93 kişilik yolcu uçağı, bomba tehdidi nedeniyle Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yaptı. Güvenlik kontrollerinin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

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Milano-Cidde uçağına bomba ihbarı! 93 kişilik uçak Roma'ya acil iniş yaptı

İtalya'nın Milano kentinden Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek için havalanan bir yolcu uçağı, "bomba" ihbarı üzerine Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yaptı. Güvenlik kontrollerinde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

93 kişilik uçak Roma'ya acil iniş yaptı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)93 kişilik uçak Roma'ya acil iniş yaptı (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İtalyan basınındaki haberlere göre, Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolu'nun Milano-Cidde seferini gerçekleştirmek üzere bugün yerel saatle 14.45 civarında Milano Malpensa'dan havalanan "A320" tipi yolcu uçağı, bir süre sonra bomba tehdidi sebebiyle Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İçinde 83 yolcu ve 10 mürettebat bulunduğu belirtilen yolcu uçağı, Fiumicino Havalimanı'na indikten sonra güvenlik kontrollerinden geçirildi. Kontroller neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

Uçağın yolcularını alarak gece saatlerinde Cidde'ye gitmek üzere Roma'dan ayrılması bekleniyor.

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