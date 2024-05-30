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Miçotakis’ten deniz parkı resti! Dışişleri Bakanlığı tepki göstermişti: Türkiye’yi ilgilendirmiyor deyip duyurdu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Ege’de inşa etmeyi planladıkları deniz parkları konusunda konuştu ve Türkiye’ye karşı net bir çıkış yaptı. Dışişleri Bakanlığı’nın tepki gösterdiği deniz parkları konusu ile ilgili konuşan Miçotakis, "Ege'de deniz parkları inşa edilecek, Yunanistan'ın kendi egemenlik alanında ne yapacağı Türkiye'yi ilgilendirmiyor.” dedi.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 11:10 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 11:10
Miçotakis’ten deniz parkı resti! Dışişleri Bakanlığı tepki göstermişti: Türkiye’yi ilgilendirmiyor deyip duyurdu

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Yunan kanalı Action24'te katıldığı programda Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Kuzey Makedonya hakkında konuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos MiçotakisYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

MİÇOTAKİS'TEN DENİZ PARKI RESTİ

Türkiye ile ilişkilerin zor ve karmaşık olduğunu belirten Miçotakis, Ankara-Atina hattında tansiyonu yükselten deniz parkları sorusu karşısında "Ege'de deniz parkları inşa edilecek, Yunanistan'ın kendi egemenlik alanında ne yapacağı Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Ülkede zaten deniz parkları var. Bu parkları deniz yaşamını aşırı avlanmadan korumak ve balıkçılık alanları oluşturmak için yapacağız." dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Ege'de Yunanistan için gri bölgeler yoktur ve Erdoğan'a da söylediğim gibi egemenlik konuları çözülmüştür ve bu tartışmaya geri dönmeyeceğiz.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ GELMİŞTİ

Yunanistan, 16-17 Nisan'da Atina'da düzenlenecek "Okyanuslarımız Konferansı" sırasında biri Ege, diğeri de İyon Denizi'nde ekolojik çevreyi koruma amaçlı 45 adacık ve kayalığı içeren iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurmuştu.

İlan edilecek adacık ve kayalıklardan bazılarının Ege'de Onikiadalar bölgesinde bulunduğu bilinirken Atina'ya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gelmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul edilmeyeceği" belirtilmiş, Atina yönetiminin "Ege sorunları bağlamında her platformdan istifade etme çabası içinde olduğuna" dikkat çekilirken "İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Avrupa Birliği dahil üçüncü tarafları da Yunanistan'ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.

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ÜSKÜP'E TEHDİT: SADECE YUNANİSTAN'IN DEĞİL AVRUPA'NIN SORUNU

Miçotakis, Action24'e yaptığı konuşmada ayrıca, Kuzey Makedonya konusunda "Prespa Anlaşmasının kendisi, uygulanmasına yönelik sorunları açıkça tanımlıyor ve gündeme getiriyor. Sonunda onu ihbar etmek zorunda kalmayacağımıza inanıyorum. Üsküp'te sanırım seçim öncesi dönemde bunu anladılar. Yeni başbakandan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti konusunda net bir açıklama bekliyorum. Sorun artık Yunanistan'ın müdahalesiyle Avrupa'nın da sorunu." ifadelerini kullandı.

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