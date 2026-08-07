ABD'den Rusya istihbaratı: Putin’den NATO’ya sınır ötesi test hazırlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

AMAÇ NATO'YU BÖLMEK İDDİASI

ABD'li yetkililer Rusya'nın olası bir saldırıdaki ana hedefinin, NATO'nun kolektif savunma ilkesini düzenleyen 5. Madde'yi sınamak ve üye ülkeler arasında görüş ayrılığı yaratarak ittifakı bölmek olduğunu öne sürüyor. Putin'in, "NATO sınırlı bir askeri müdahaleye tam kapsamlı yanıt verir mi?" sorusunun cevabını arayabileceği vurgulanıyor.

Söz konusu istihbarat raporu, Avrupalı müttefiklerin son dönemdeki uyarılarıyla da örtüşüyor. Baltık ülkeleri ve Almanya gibi NATO üyeleri, Rusya'nın birkaç yıl içinde NATO coğrafyasını hedef alabilecek askeri kapasiteye ulaşabileceğine dikkat çekiyordu. Öte yandan ABD, Ukrayna'ya yapılan yardımlar ve Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle hassas güdümlü mühimmat stoklarında azalma yaşandığı bir dönemde bu tehdit değerlendirmelerini analiz ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN