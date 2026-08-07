ABD'den Rusya istihbaratı: Putin’den NATO’ya sınır ötesi test hazırlığı
ABD istihbarat raporlarına göre Vladimir Putin, önümüzdeki yıllarda bir NATO üyesini kışkırtabilir. Rus liderin siber saldırılar veya sınırlı sınır ihlalleriyle ittifakı test edebileceği iddia edildi. The Wall Street Journal'ın yayımladığı haberde ana hedefin ise NATO'nun 5. Maddesini sınayarak müttefikler arasında görüş ayrılığı yaratmak olduğu öne sürüldü.
The Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan yeni bir ABD istihbarat raporuna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, önümüzdeki yıllarda bir NATO üyesi ülkeye yönelik sınırlı bir saldırı veya sızma gerçekleştirerek ittifakın kararlılığını ve dayanışmasını test edebileceği öngörülüyor.
ABD İSTİHBARATINDAN "RUSYA SALDIRACAK" RAPORU
Daha önceki ABD istihbarat tahminlerinde, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşa yoğunlaşmış olması nedeniyle bir NATO üyesini kışkırtmaktan kaçınacağı değerlendiriliyordu. Ancak iddiaya göre yeni raporlar, Washington'ın bu duruşunu değiştirdiğini gösteriyor. Putin'in Ukrayna'da kesin ve hızlı bir başarı elde edememesi, iç siyasetteki baskılar ve Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik artan İHA saldırıları sebebiyle yeni bir tırmanmaya ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.
SINIRLI KARA İHLALİ
İstihbarat raporlarına göre, Rusya'nın olası adımları geniş bir yelpazeyi kapsıyor:
Siber Saldırılar ve Hibrit Harp: Ağır hibrit savaş yöntemleri ve siber saldırılar.
Sınırlı Kara İhlali: NATO'nun doğu kanadında (özellikle Baltık ülkeleri veya Polonya sınırında) aidiyeti belirsiz güçlerle ("küçük yeşil adamlar" benzeri) veya küçük ölçekli birliklerle sınır ihlali yapılması.
ABD'li yetkililer, böyle bir hamlenin önümüzdeki sonbahar dönemi ile 2029 yılı arasında gerçekleşebileceğini tahmin ediyor.
AMAÇ NATO'YU BÖLMEK İDDİASI
ABD'li yetkililer Rusya'nın olası bir saldırıdaki ana hedefinin, NATO'nun kolektif savunma ilkesini düzenleyen 5. Madde'yi sınamak ve üye ülkeler arasında görüş ayrılığı yaratarak ittifakı bölmek olduğunu öne sürüyor. Putin'in, "NATO sınırlı bir askeri müdahaleye tam kapsamlı yanıt verir mi?" sorusunun cevabını arayabileceği vurgulanıyor.
Söz konusu istihbarat raporu, Avrupalı müttefiklerin son dönemdeki uyarılarıyla da örtüşüyor. Baltık ülkeleri ve Almanya gibi NATO üyeleri, Rusya'nın birkaç yıl içinde NATO coğrafyasını hedef alabilecek askeri kapasiteye ulaşabileceğine dikkat çekiyordu. Öte yandan ABD, Ukrayna'ya yapılan yardımlar ve Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle hassas güdümlü mühimmat stoklarında azalma yaşandığı bir dönemde bu tehdit değerlendirmelerini analiz ediyor.