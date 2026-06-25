İran'dan Trump'ın tarım ürünü iddiasına sert yalanlama: "Fonlar sizin kontrolünüzde değil"

Kalibaf, ABD'nin İran'a karşı güvensizlik oluşturduğunu ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Trump, mutabakat kapsamında serbest bırakılacak varlıkların ABD tarafından kontrol edileceğini ve İran'ın bu parayla ABD'den gıda ürünleri alacağını öne sürdü.

İran Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın serbest bırakılacak dondurulmuş varlıklarıyla Amerikan tarım ürünleri alacağına dair iddiasını yalanladı.

İran Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Fotoğraflar: AA, Reuters

İRAN'DAN TRUMP'A YALANLAMA

İran Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamasına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajla cevap verdi.

Kalibaf, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, serbest bırakılan varlıklarımızın onların tarım ürünlerini satın alacağını yalan bir şekilde iddia ediyor. İlginç. Hasat ettiğimiz tek ürün, sizin ektiğiniz on yıllardır süren güvensizlik. Organik, bol ve ev yapımı fakat görünüşe göre, ABD sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laflar ihraç ediyor."