İran'dan Trump'ın tarım ürünü iddiasına sert yalanlama: "Fonlar sizin kontrolünüzde değil"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran, dondurulmuş varlıklarıyla Amerikan tarım ürünleri satın alacak" iddiasını sert bir dille yalanladı. Kalibaf iki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında serbest bırakılacak fonların tamamen İran Merkez Bankası'nın kontrolünde olacağını belirtti.
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- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla Amerikan tarım ürünleri alacağı iddiasını yalanladı.
- Kalibaf, Trump'ın iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt vererek, ABD'nin serbest bırakılan varlıkların tarım ürünleri alımında kullanılacağı iddiasının yanlış olduğunu belirtti.
- İran ile ABD arasında varılan mutabakat metninde İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılacağı belirtiliyor.
- Trump, mutabakat kapsamında serbest bırakılacak varlıkların ABD tarafından kontrol edileceğini ve İran'ın bu parayla ABD'den gıda ürünleri alacağını öne sürdü.
- Kalibaf, ABD'nin İran'a karşı güvensizlik oluşturduğunu ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.
İran Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın serbest bırakılacak dondurulmuş varlıklarıyla Amerikan tarım ürünleri alacağına dair iddiasını yalanladı.
İRAN'DAN TRUMP'A YALANLAMA
İran Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamasına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajla cevap verdi.
Kalibaf, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"ABD, serbest bırakılan varlıklarımızın onların tarım ürünlerini satın alacağını yalan bir şekilde iddia ediyor. İlginç. Hasat ettiğimiz tek ürün, sizin ektiğiniz on yıllardır süren güvensizlik. Organik, bol ve ev yapımı fakat görünüşe göre, ABD sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laflar ihraç ediyor."
TRUMP'TAN GIDA İDDİASI
İran ile ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutakabat metninin 11. maddesinde İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağı ve serbest bırakılan varlıkların İran Merkez Bankası tarafından belirlenen nihai alıcıya ödeme için tamamen kullanılabilir hale getirileceği belirtiliyor.
ABD Başkanı Trump ise İran ile varılan mutakabat kapsamında serbest bırakılacak Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının ABD tarafından kontrol edileceğini ileri sürmüştü.
Trump, İran'ın paranın bir kısmıyla ABD'den mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerini satın alacağını söylemişti.