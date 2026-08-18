Çocukların ruh sağlığı için Meta’ya tarihi dava: Instagram ve Facebook mercek altında
ABD'de 29 eyalet Meta'ya karşı birleşti. Çocukların ruh sağlığını hedef almak ve bağımlılık yaratacak sistem kurmakla suçlanan şirket, 1,4 trilyon dolara varabilecek tazminatla karşı karşıya. Bugün başlayan davayla Instagram ve Facebook'un kaderi değişebilir.
Devletlerin, sosyal medya sitelerine karşı başlattığı mücadelede kritik bir noktaya gelindi. Çok sayıda ülke 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik sosyal medya yasağı getirirken, ABD'de açılan tarihi bir dava ise dijital kuşatmayı tamamen kırabilir.
Sabah'tan Selçuk Eren'in haberine göre, bugün jüri önünde görülmeye başlanacak davada suçlanan, ABD merkezli sosyal medya devi Meta şirketi olacak.
Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı barındıran Meta'ya karşı ABD'de 29 eyaletin başsavcısı birleşti. Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketi, çocukların ruh sağlığını hedef almak ve bağımlılık yaratacak sistem kurmakla suçlanıyor. Şirket, 1,4 trilyon dolara varabilecek tazminatla karşı karşıya kalabilir. Meta'nın marka değerinin 1,5 trilyon dolar olduğu biliniyor.
Söz konusu dava, sosyal medya şirketlerinin çocuklara yönelik geliştirdikleri algoritmaların hukuken sorgulanacağı tarihi bir dönüm noktası olacak. ABD basınına göre davadaki asıl amaç Meta'yı para cezasına çarptırmak değil, nasıl çalıştığını gözler önüne sermek ve bunu kalıcı şekilde değiştirmek.
KARAR 8 HAFTA SONRAYA
Davanın bugün California eyaletinde görülmesi bekleniyor. Amerikan basınına göre, Meta'ya dava açan 29 eyaletten California, Colorado, Kentucky ve New Jersey, duruşmada davacı taraf olarak yer alacak. Diğer 25 eyaletin ise duruşmalarının ileri bir tarihte görüleceği belirtildi. 2023'ten beri süren ve bugün itibarıyla jüri dinlemesine geçilecek olan duruşmada kararın 8 hafta sonra açıklanması bekleniyor.
EMSAL TEŞKİL EDECEK
Bu yıl gençlere ve çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle 2 davayı kaybeden Meta, bu davayı da kaybetmesi halinde "büyük sonuçlarla" karşılaşabilir.
Uzmanlara göre bu davadan çıkacak karar YouTube, X, TikTok ve Snapchat gibi diğer internet devlerini de doğrudan etkileyecek.
ÇOCUKLARI BAĞIMLI HALE GETİRDİ
Meta, gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilemek ve sosyal medya platformlarını çocukları bağımlı hale getirecek şekilde tasarlamakla suçlanıyor.
Şirket, gençleri kendi maddi gelirini artırmak için kullanmakla itham ediliyor.
Dava dosyasında, 13 yaş altındaki çocukların verilerinin, velilerinin bilgisi dışında toplandığı belirtildi. Meta, çocukları ve gençleri platformlarda daha uzun süre tutmak için bağımlılık yaratabilecek tasarım ve algoritmalar kullanmakla suçlanıyor. Davada, beğeni sayılarının özellikle genç kullanıcılar arasında sosyal karşılaştırmayı artırdığı savunuluyor.
OTOMATİK VİDEO OYNATMAYA SON
- Dava kapsamında Meta'dan talep edilenler şunlar:
- Genç kullanıcılar için ebeveyn doğrulaması getirilmesi.
- Dopamini manipüle eden öneri algoritmalarının değiştirilmesi.
- Görünüşü değiştiren fotoğraf filtrelerinin kaldırılması.
- Videoların otomatik oynatılmasına son verilmesi.
- Kullanıcıların birden fazla hesap oluşturmasının engellenmesi.
- Stories gibi kaybolan içerik formatlarının kaldırılması.
- Genç kullanıcılar için beğeni sayılarına son verilmesi.