Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı barındıran Meta'ya karşı ABD'de 29 eyaletin başsavcısı birleşti. Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketi, çocukların ruh sağlığını hedef almak ve bağımlılık yaratacak sistem kurmakla suçlanıyor. Şirket, 1,4 trilyon dolara varabilecek tazminatla karşı karşıya kalabilir. Meta'nın marka değerinin 1,5 trilyon dolar olduğu biliniyor.

Devletlerin, sosyal medya sitelerine karşı başlattığı mücadelede kritik bir noktaya gelindi. Çok sayıda ülke 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik sosyal medya yasağı getirirken, ABD'de açılan tarihi bir dava ise dijital kuşatmayı tamamen kırabilir.

Söz konusu dava, sosyal medya şirketlerinin çocuklara yönelik geliştirdikleri algoritmaların hukuken sorgulanacağı tarihi bir dönüm noktası olacak. ABD basınına göre davadaki asıl amaç Meta'yı para cezasına çarptırmak değil, nasıl çalıştığını gözler önüne sermek ve bunu kalıcı şekilde değiştirmek.

KARAR 8 HAFTA SONRAYA

Davanın bugün California eyaletinde görülmesi bekleniyor. Amerikan basınına göre, Meta'ya dava açan 29 eyaletten California, Colorado, Kentucky ve New Jersey, duruşmada davacı taraf olarak yer alacak. Diğer 25 eyaletin ise duruşmalarının ileri bir tarihte görüleceği belirtildi. 2023'ten beri süren ve bugün itibarıyla jüri dinlemesine geçilecek olan duruşmada kararın 8 hafta sonra açıklanması bekleniyor.

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Bu yıl gençlere ve çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle 2 davayı kaybeden Meta, bu davayı da kaybetmesi halinde "büyük sonuçlarla" karşılaşabilir.

Uzmanlara göre bu davadan çıkacak karar YouTube, X, TikTok ve Snapchat gibi diğer internet devlerini de doğrudan etkileyecek.