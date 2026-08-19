İsrail idam mahkumları için özel infaz tesisi kuruyor
İşgalci İsrail rejiminin, Filistinlilere yönelik baskı ve soykırım politikalarına bir yenisini ekleyerek idama mahkûm edilecek esirler için özel infaz tesisleri ve canlı izleme salonları kurmaya başladığı bildirildi.
Filistin topraklarındaki işgalini ve soykırım uygulamalarını sistematik bir şekilde sürdüren siyonist rejim, Filistinli esirlere yönelik infaz planlarını kurumsallaştırmak için harekete geçti. Aşırı sağcı kimliği ve ırkçı söylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ölüm cezasına çarptırılacak Filistinlilerin infazı için özel cezaevi koğuşları ve infaz alanları inşa etmeye başladıklarını açıkladı.
İsrail merkezli i24NEWS kanalında yer alan bilgilere göre Ben-Gvir, bu girişimi savunarak Filistinli esirlerin tutukluluk koşullarının daha da ağırlaştırılması taahhüdünü yerine getirdiklerini ve bu adımla "tarih yazdıklarını" ileri sürdü.
İNFAZ TİYATROSU VE CANLI İZLEME SALONLARI KURULACAK
Ben-Gvir liderliğindeki aşırı ırkçı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) partisinin öncülüğünde yürütülen Projenin basına yansıyan ayrıntılarında, kurulacak tesiste, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin infazı izleyebilmelerine imkan tanıyacak özel gözlem salonlarının bulunacağı belirtiliyor.
İşgal parlamentosu Knesset, uluslararası hukuku hiçe sayarak idam cezalarının önünü açan yasa tasarısına geçtiğimiz mart ayında onay vermişti.