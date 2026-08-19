Filistin topraklarındaki işgalini ve soykırım uygulamalarını sistematik bir şekilde sürdüren siyonist rejim, Filistinli esirlere yönelik infaz planlarını kurumsallaştırmak için harekete geçti. Aşırı sağcı kimliği ve ırkçı söylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ölüm cezasına çarptırılacak Filistinlilerin infazı için özel cezaevi koğuşları ve infaz alanları inşa etmeye başladıklarını açıkladı.

İsrail merkezli i24NEWS kanalında yer alan bilgilere göre Ben-Gvir, bu girişimi savunarak Filistinli esirlerin tutukluluk koşullarının daha da ağırlaştırılması taahhüdünü yerine getirdiklerini ve bu adımla "tarih yazdıklarını" ileri sürdü.