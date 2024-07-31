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İsmail Haniye’nin fotoğrafına ‘elendi’ mesajı! ABD’nin suikasttan haberi var mıydı? İsrail'den Mossad’lı manipülasyon

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından gözler İsrail ve ABD’ye döndü. Haniye’nin ölümünün ardından fotoğrafını “elendi” mesajı ile paylaşan İsrailli sosyal medya hesapları bir manipülasyona daha imza attı. Haniye’yi Amit Nakesh isimli bir Mossad ajanının öldürdüğü iddia edildi. Amit Nakesh’in İsrailli hesapların uluslararası kamuoyunu manipüle etmek için piyasaya sürdüğü bir isim olduğu ortaya çıkarken tepki yağmaya başladı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 13:25 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 10:55
İsmail Haniye’nin fotoğrafına ‘elendi’ mesajı! ABD’nin suikasttan haberi var mıydı? İsrail’den Mossad’lı manipülasyon

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Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da suikasta uğramasının ardından saldırı ile ilgili detaylar tek tek ortaya çıkıyor. Hamas suikasttan İsrail'i suçlarken İran'ın Haniye'ye yönelik saldırıyı engelleyememesi ise soru işaretlerine yol açtı. Hamas İsrail'den intikam alacaklarını belirtirken İsrailli gazeteciler ve sosyal medya hesapları yeni bir manipülasyona daha imza attı.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail HaniyeHamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye

HANİYE'Yİ MOSSAD MI ÖLDÜRDÜ?

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, her fırsatta Hamas liderlerini bulundukları ülkelerde öldüreceğine dair açıklamalar yapıyordu. Haniye'nin İran'da uğradığı suikastın ardından gözler İsrail'e yöneldi.

Haniye'nin şehit düştüğü saldırıda füzenin İran'dan değil farklı bir ülkeden ateşlendiği belirtilirken saldırıyı Mossad'ın düzenlediği iddia edildi.

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL PAYLAŞIM

İsrail'den saldırı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi fakat İsrailli yetkililer, skandal paylaşımlarla Haniye'ye nefret kustu. İsrail'in Miras Bakanı Eliyahu, "Haniye'nin ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirdi" dedi.

HANİYE'NİN FOTOĞRAFINI "ELENDİ" DİYEREK PAYLAŞIYORLAR

İsrailli gazeteciler ve sosyal medya hesapları ise Haniye'nin fotoğrafını "elendi" ifadesi ile paylaşıyor.

İSRAİL'DEN AMIT NAKESH MANİPÜLASYONU

İsrailli hesaplar, ayrıca, Haniye'nin Amit Nakesh isimli bir Mossad ajanı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. İddiaya göre Nakesh, daha önce de Mossad'ın düzenlediği pek çok suikastta yer almıştı. Fakat Amit Nakesh'in uluslararası kamuoyunu manipüle etmek için paylaşıldığı, ismin zaten "suikastçı" anlamına geldiği ve böyle biri olmadığı ortaya çıktı.

İsrail'in Mossadlı manipülasyonuna ise tepki yağıyor.

İsrailli hesaplar geçtiğimiz aylarda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülen Hamas yöneticisi Salih el Aruri ve bugün suikastta şehit düşen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin fotoğrafını üzerlerinde çarpı işareti ile paylaşırken sırada İran dini lideri Hamaney'in olduğunu işaret ediyor.İsrailli hesaplar geçtiğimiz aylarda Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülen Hamas yöneticisi Salih el Aruri ve bugün suikastta şehit düşen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin fotoğrafını üzerlerinde çarpı işareti ile paylaşırken sırada İran dini lideri Hamaney'in olduğunu işaret ediyor.

ABD'DEN SUİKASTA ORTAKLIK SORUSUNA CEVAP

Haniye suikastında gözler İsrail'e dönerken ABD'nin suikasttan daha önce haberdar olduğu da iddia edildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ise İsrail'in Hamas liderinin suikastındaki rolü ve ABD'nin bundan önceden haberdar olup olmadığına yönelik sorusuna "Bu konuda size verebileceğim bir şey yok" cevabını verdi.

Uluslararası basında ise Haniye suikastının ardından bölgesel savaş korkusu patlak verdi.

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