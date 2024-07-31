İsrail, İsmail Heniyye’nin öldürüldüğü gece Netanyahu ve Gallant’ın Savunma Bakanlığı’nda olduğunu söyledi

İsmail Heniyye'nin suikasta uğradığı konutu

SOYKIRIM TAKIMI SUİKAST GECESİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAYDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu ve Gallant, Tahran'da Heniyye'ye suikastın düzenlendiği geceyi başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde geçirdi.

Yediot Ahranot'un haberine göre ise Başbakan ve Savunma Bakanı geceyi bu komplekste geçirirken diğer bakanların ise yaşananlardan haberi olmadığı konuşuluyor.