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İsrail, İsmail Heniyye'nin öldürüldüğü gece Netanyahu ve Gallant'ın Savunma Bakanlığı'nda olduğunu söyledi

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'daki konutunda suikasta uğradığı geceyi Savunma Bakanlığında geçirdiğini ifade etti.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 18:39 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 19:19
İsrail, İsmail Heniyye’nin öldürüldüğü gece Netanyahu ve Gallant’ın Savunma Bakanlığı’nda olduğunu söyledi

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İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin İsrail sessizliğini korurken Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın geceyi Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde geçirdiği bildirildi.

İsmail Heniyye'nin suikasta uğradığı konutuİsmail Heniyye'nin suikasta uğradığı konutu

SOYKIRIM TAKIMI SUİKAST GECESİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAYDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu ve Gallant, Tahran'da Heniyye'ye suikastın düzenlendiği geceyi başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde geçirdi.

Yediot Ahranot'un haberine göre ise Başbakan ve Savunma Bakanı geceyi bu komplekste geçirirken diğer bakanların ise yaşananlardan haberi olmadığı konuşuluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallantİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant

HİZBULLAH KOMUTANINA DA SUİKAST DÜZENLENDİ

Netanyahu'nun dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın liderlik kadrosundan Fuad Şükür'e düzenlenen suikastın ardından güvenlik istişaresi yapmak üzere Savunma Bakanlığı'na gittiği belirtilmişti.

İSRAİL, BEYRUT'A SALDIRMIŞTI

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisinin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemiş, 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuş, Hizbullah ise bu haberi doğrulamamıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail HeniyyeHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

HAMAS LİDERİ HENİYYE ŞEHİT EDİLDİ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a gitmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İSRAİL, SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENMEDİ

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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