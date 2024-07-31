İsrail, İsmail Heniyye’nin öldürüldüğü gece Netanyahu ve Gallant’ın Savunma Bakanlığı’nda olduğunu söyledi

İSRAİL, BEYRUT'A SALDIRMIŞTI
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisinin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya 30 Temmuz'da hava saldırısı düzenlemiş, 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı.
İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuş, Hizbullah ise bu haberi doğrulamamıştı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
HAMAS LİDERİ HENİYYE ŞEHİT EDİLDİ
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a gitmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İSRAİL, SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENMEDİ
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.