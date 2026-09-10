Askerlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Mahmud, birlik komutanları ve askeri yetkililerden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Somali Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Mahmud, yakın zamanda ileri düzey eğitimlerini tamamlayan Somali Ulusal Ordusunun Gorgor Komandoları 1. Tümen Komutanlığına bağlı 21. Tugayına çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin eğittiği Gorgor birliklerini ziyaret etti. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Karargahtaki idari birimleri, askerlerin yaşam alanlarını, hastaneyi ve lojistik merkezleri inceleyen Mahmud, askerlerin genel durumunu, kendilerine sağlanan hizmetleri ve ulusal görevler için hazırlık düzeylerini değerlendirdi.

Gorgor Komandolarının ülke savunması ve terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede üstlendiği rolü takdir eden Mahmud, birliklere anayasal görevlerini yerine getirmeye hazır olmaları talimatını verdi.

Mahmud, askerlerden Somali halkının terörden arındırılmış ülke hedefine ulaşılması için çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, ordunun yeniden yapılandırılması, eğitilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesine sağladığı sürekli destek dolayısıyla Türkiye hükümetine ve Türk halkına teşekkür etti.

Mahmud, Türkiye'nin özellikle Gorgor Komandoları gibi özel eğitimli askeri birliklerin kurulması ve geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.